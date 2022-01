'미라클 작전' 통해 입국한 아프간 특별기여자 새해 첫 생명 출산

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 지난 해 8월 정부의 '미라클 작전'을 통해 한국으로 입국한 아프가니스탄 특별기여자가 새해 첫 생명을 출산했다.

법무부는 무장세력 탈레반 집권을 피해 입국한 아프간 특별기여자가 1일 첫 생명을 출산했다고 밝혔다. 지난해 10월과 11월에 이어 아프간 특별기여자의 출산은 이번이 3번째다.

이번에 태어난 아이는 남아로 8개월 만에 조기 출생해 약 4주간 신생아집중치료실에서 치료를 받은 뒤 퇴원할 예정이다. 산모는 현재 건강한 상태다.

법무부는 "이번 출산은 임시생활숙소를 벗어나 지역사회로의 정착을 본격적으로 준비하는 새해에 태어난 첫 생명으로 낯선 땅에서의 삶을 시작하는 아프간 기여자들에게 새로운 희망이 되고 있다"고 전했다.

정부합동지원단은 "새로운 생명들과 함께 국내에 정착하게 될 아프간 특별기여자들의 실질적인 자립과 실효적인 지원을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

지난해 8월 26일 아프가니스탄 카불 공항을 떠나 인천국제공항을 통해 입국한 특별기여자 387명은 현재 여수 해양 경찰교육원에서 생활하며 정착과 자립을 위한 다양한 프로그램에 참여하고 있다.

