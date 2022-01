오미크론 한 달 만에 누적 1000명 넘어(종합)

[아시아경제 부애리 기자] 코로나19 변이 바이러스인 오미크론이 유입된 지 한 달 만에 누적 감염자가 1000명을 돌파했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 1일 0시 기준으로 오미크론 변이 감염자 220명이 추가로 확인돼 누적 감염자 수가 1114명이 됐다고 밝혔다.

지난달 1일 나이지리아를 방문하고 돌아온 부부, 지인, 또 다른 해외입국자 2명 등 5명이 첫 오미크론 감염자로 확인된 지 한 달 사이에 감염자가 1000명을 넘어선 것이다.

신규 감염자 중 94명은 해외유입, 126명은 국내감염(지역감염)이다.

해외유입 감염자의 60% 이상인 57명은 미국에서 온 입국자들이다. 전날에는 미국발 입국자 131명의 오미크론 감염이 확인되기도 했다.

영국발 입국자가 6명으로 뒤를 이었고, 브라질·프랑스에서 3명씩, 나이지리아·남아프리카공화국·도미니카공화국·캐나다·케냐에서 2명씩, 카타르·네덜란드·르완다·말레이시아·몰디브·수단·스페인·아랍에미리트·카메룬·폴란드·핀란드·필리핀에서 1명씩 들어왔다.

국내감염 126명 중 43명은 감염 경로가 확인되지 않은 산발 사례였다. 83명은 연쇄 감염(n차 감염)과 관련된 집단감염이었다.

집단 사례들과 관련해 98명의 감염 의심자가 추가로 확인된 상황이어서 감염자 수는 계속 증가할 전망이다. 누적 감염 의심자는 614명이다.

박영준 방대본 역학조사팀장은 "지역사회에도 어느 정도 감염이 퍼져있을 것으로 보고 있다"고 말했다.

감염 규모가 커지면서 방역당국은 오미크론 감염 발생 사례 현황을 간소화해 발표한다. 방대본은 다음 주부터는 일일 단위로 발표하던 오미크론 감염자 통계 현황을 주간 단위로 변경하겠다고 밝혔다.

