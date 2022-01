차이잉원 대만 총통 中에 "군사적 충돌은 해답 아냐"

시진핑 "조국통일은 양안 주민들의 염원" 발언 대응 차원

[아시아경제 유제훈 기자] 차이잉원 대만 총통이 신년사를 통해 중국과의 긴장 고조와 관련 "군사적인 분쟁은 해답이 아니다"라고 말했다고 1일 주요 외신들이 보도했다.

차이 총통은 이날 사회관계망서비스(SNS)로 생중계 된 신년 연설을 통해 "우리는 베이징 당국이 상황을 오판하지 말고 '군사 모험주의'의 내부 확장을 막도록 상기시켜야 한다"면서 이같이 밝혔다.

차이 총통의 이같은 발언은 시진핑 중국 국가주석이 올해 신년사에서 '조국의 완전한 통일은 양안 사람들이 공유하는 열망'이라고 발언하는 등 양안문제와 관련한 압박을 이어나가는 데 따른 대응 차원인 것으로 풀이된다.

차이 총통은 "군사력은 양안간 의견 차이를 해결하기 위한 선택지가 아니다. 군사적 충돌은 경제적 안정에 충격을 줄 것"이라면서 "양측은 공동으로 지역의 평화와 안정을 유지할 책임이 있으며, 대만과 중국은 긴장완화를 위해 평화적으로 문제를 해결할 방법을 찾도록 노력해야 한다"고 강조했다.

한편 차이 총통은 최근 친중파가 승리한 홍콩 입법회 선거 등 홍콩 문제도 거론했다. 그는 "최근 (중국의) 입법회 선거 개입과 입장신문 간부 체포는 홍콩의 인권과 언론의 자유에 대한 우려를 키웠다"면서 "우리는 주권을 굳게 지키고 자유와 민주주의의 가치를 수호하며 영토주권과 국가안보를 수호할 것"이라고 밝혔다.

