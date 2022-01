美, 국제우주정거장 운영 2030년까지 연장키로

[아시아경제 유제훈 기자] 미국 정부가 오는 2024년까지로 예정됐던 국제우주정거장(ISS)의 운영을 오는 2030년까지 연장키로 했다. 중국 등의 성장으로 우주경쟁이 본격화 되고 있는 가운데서다.

1일 미국 항공우주국(NASA) 홈페이지에 따르면 빌 넬슨 국장은 조 바이든 미국 행정부가 이같이 약속했다고 밝혔다. 넬슨 국장은 이번 결정과 관련 "혁신과 경쟁력을 강화하고, 나사 프로그램으로 여성과 유색인종을 최초로 달에 보내는 한편 인류를 최초로 화성에 보내는 초석을 놓을 연구를 진전시키겠다"고 전했다.

이같은 미국 정부의 결정은 중국이 연말까지 톈궁 우주정거장을 독자적으로 완성하겠단 구상을 본격화 하고 있는 가운데 나오는 것이어서 주목된다. 중국은 ISS가 당초 계획대로 2024년 운영을 종료하면 이후 당분간 자국이 우주정거장을 보유하는 유일의 국가가 될 것으로 기대해 왔다.

