"전 슬로우스타터, 올해는 가속도"…안철수, 현충원 참배

[아시아경제 유제훈 기자] 안철수 국민의당 대통령 선거 후보가 새해 첫날인 1일 서울 동작구 국립서울현충원을 참배했다. 안 후보는 방명록에 '깨긋한 청와대 초격차 과학기술로 세계 5대 경제 강국 반드시 만들겠습니다'라고 썼다.

안 후보는 참배 후 기자들과 만나 "지금 국민과 시대가 원하는 것은 깨끗한 지도자와 깨끗한 청와대로, 기득권가 결탁하지 않아야 국민을 위한 개혁을 할 수 있다"면서 "과학기술 중심국가가 돼 전 세계 경쟁을 통해 우리나라가 세계 5대 강국 안에 들 수 있다고 확신한다"고 전했다.

최근 각종 여론조사상 지지율 상승세가 두드러지고 있는 안 후보는 이를 의식한 듯 새해부터 광폭행보를 보이겠단 의지도 밝혔다. 그는 이날 기자단에 배포한 신년사를 통해 "지난 한 해 슬로우 스타터였던 저 때문에 여러분께서 기사를 쓰실 일이 없었을 줄로 안다"면서 "올해도 늦게 출발한 가속도로 기자단 여러분을 많이 바쁘게 해 드릴 것 같아 양해 말씀을 올린다"고 강조했다.

한편 안 후보는 이날 새해 첫 일정으로 노량진수산물도매시장을 방문했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr