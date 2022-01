소재부터 친환경까지…기업가치 120兆 넘보는 SK

소재 부문 올해에도 대폭 성장 전망

preIPO 앞둔 SK팜테코…바이오 부문 가치 UP

[아시아경제 이민우 기자] 소재와 친환경 등 핵심 비상장 자회사의 기업가치가 올해 재평가되면서 지주사인 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 4,000 등락률 -1.57% 거래량 187,005 전일가 255,000 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 내년에도 팬데믹·경제 불확실성 여전…'유·혁·민'<유연·혁신·민첩>으로 승부"도전은 기업의 숙명…黑虎의 해 개척자 돼보자" 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석 close 의 기업가치도 크게 성장할 수 있다는 전망이 나온다.

1일 유안타증권은 SK의 기업가치에 대해 이 같이 전망했다. 우선 SK의 주당순자산가치를 48만원으로 계산했다. 핵심 비상장 자회사를 소재(SK실트론, SK머티리얼즈), 친환경(SK E&S, SK에코플랜트), 바이오(SK팜테코) 영역으로 나눠 각각 6조원, 5조원, 4조원으로 측정했다. 이에 대해 SK는 최근 2025년까지 기업가치를 130조원으로 높이겠다고 밝힌 바 있다.

최남곤 연구원은 "소재 부문의 투자지분가치를 7조원에서 2025년 25조원 이상, 친환경 부문은 35조원 이상으로 제시했는데 이를 현재가치로 환산하면 소재 17조원, 친환경 24조원으로 평가된다"며 "향후 전개될 소재와 친환경, 바이오 부문 변화에 주목해야할 이유"라고 설명했다.

유안타증권은 이에 따라 각 부문에 대한 재평가 견인 요소를 분석했다. 소재의 경우 이미 웨이퍼, 반도체용 특수가스, 동박 등 검증된 성과가 나오고 있다. 실리콘계 음극재 등에서 기술적 우위도 보유하고 있다. 또한 양극재, 실리콘카바이드(SiC) 활용 웨이퍼 및 전력반도체 등 시장 성장성도 높은 분야다. 실리콘계 음극재 증설은 올해부터 결과물이 나올 전망이며 내년 이후로는 실리콘계 음극재, 양극재 분야에서 국내 주요 2차전지 소재업체에 밀리지 않을 정도의 생산능력을 확보하게 된다.

최 연구원은 "회사 측이 제시한 전망을 토대로 이론적으로 소재 부문의 기업가치를 계산하면 42조8000억원에 이르며 내년 대비로는 21조2000억원으로 산출된다"며 올해부터 가시적 성과를 하면서 주가의 견인차 역할을 할 것"이라고 내다봤다.

바이오 사업의 핵심은 SK팜테코로 꼽힌다. SK팜테코는 코로나19 경구용 치료제 API 생산 등으로 성과를 올리고 있다. 올해 매출과 감가상각 전 영업이익(EBITDA)는 각 1조원, 2000억원을 상회할 것으로 전망된다. 최 연구원은 "향후 유전자·세포치료제(GCT) 분야에서의 성과만 검증되면 기업공개(IPO)를 통해 기업가치 10조원 이상을 노릴 수 있을 것"이라며 "올해 예정된 상장 전 지분투자(Pre IPO)에서 시장의 1차 검증을 통과하면 주가 견인차 역할을 해줄 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr