대한항공, 2022년 새해 첫 수출 화물기 운항

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 29,350 전일대비 600 등락률 -2.00% 거래량 1,250,059 전일가 29,950 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 [2022년 리오프닝주 전망] 코로나와 함께한지 벌써 2년…해외에 달린 리오프닝주K-항공사 빅딜, 중복노선도 합치라니…경쟁력 약화 우려대한항공 "아시아나 지분인수 기한, 내달 3월말로 한번 더 연장" close 은 임인년(壬寅年) 새해 첫 수출 화물을 실은 항공기를 띄웠다고 1일 밝혔다.

대한항공 화물기 KE277편은 이날 새벽 1시 정각 반도체, 모바일, 자동차 부품 및 의류 등 우리나라 신년 첫 수출 화물 75톤을 싣고 인천국제공항을 날아 올랐다. 이 항공기는 인천공항을 출발해 태평양을 건너 미국 댈러스와 멕시코 과달라하라로 화물을 실어 나르게 된다.

신년 첫 수출 화물기 탑재 업무를 담당한 김형우 대한항공 과장은 "2022년 신년에는 수출 화물이 더욱 늘어나고, 우리의 일상이 제자리로 돌아와 세계 각국으로 자유롭게 여행을 다시 시작하는 한 해가 되길 희망한다"고 말했다.

대한항공 은 지난해 해상 운송 공급난 및 코로나19 장기화로 여객기 편수가 감소해 항공화물 공급이 부족해진 상황 속에서도 보유 화물기를 최대로 가동함과 동시에 화물 전용 여객기를 운영하는 등 공급 확대에 적극 기여했다.

또한 대한항공 은 코로나19 백신 전담 태스크포스 팀을 운영하고, 축적된 의약품 운송을 위한 콜드체인 시스템과 운영 노하우로 코로나 백신과 진단키트 국민 건강에 직결되는 방역관련 긴급 물품을 성공적으로 수송했다.

대한항공 은 우리나라 제1 국적항공사로서 새해에도 화물 운송 역량과 노하우를 최대한 활용해 수출 기업들의 물류난 해소를 위해 최대한의 노력을 기울이는 한편 코로나19 백신의 완벽한 수송과 함께 국산 백신 및 진단키트 수출 지원에도 지속적으로 나설 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr