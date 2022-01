[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남구의 한 대형 웨딩플래닝 업체 대표가 심야에 돌연 직원들에게 해고를 통보하고 연락이 끊겨 경찰이 수사에 나섰다.

1일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 A 웨딩플래닝 업체 대표에 대한 고소장을 접수하고 수사에 착수했다.

A 업체 대표는 지난달 30일 밤 업체 직원인 웨딩플래너들에게 "지속된 코로나 상황으로 인한 자금난으로 파산하게 됐다"며 해고를 통보했다. 이와 같은 결정에 예비 신혼부부들은 계약금을 날릴 위기에 처하게 됐다. 예비 신혼부부마다 피해금액은 상이한데 수십만원에서 수백만원에 이르는 것으로 전해졌다.

해당 웨딩업체는 10만명이 넘는 회원이 가입한 네이버 카페를 보유하는 등 대형 업체인 것으로 알려졌으며 예비 신혼부부들을 대상으로 메이크업 업체와 드레스 대여, 사진촬영 스튜디오 등을 이용할 있도록 연결시켜주는 업무를 진행해왔다.

