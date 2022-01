CES, 코로나19 확산 여파에 행사일정 하루 단축

[아시아경제 유제훈 기자] 세계 최대 전자·IT 전시회인 소비자가전전시회(CES)가 코로나19 재확산 여파에 일정을 하루 단축해 진행키로 했다고 31일(현지시각) AP통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 주최 측은 당초 이달 5~8일 라스베이거스에서 개최 예정이던 CES를 5~7일로 하루 단축해 치르기로 했다고 밝혔다.

CES는 매해 주요 IT기술 및 신제품 트랜드가 소개되는 전시회다. 지난해엔 코로나19로 온라인상에서 개최된 가운데, 올해는 온·오프라인 동시 개최로 치르기로 했지만 마이크로소프트, 구글, 아마존, 메타 플랫폼, 트위터 등은 물론 제너럴모터스(GM) 등이 불참키로 한 상황이었다.

한편 이번 CES에는 2200개 이상의 기업이 오프라인 형태로 참석한다. 입장객들은 코로나19 백신을 접종하고 감염 여부 검사를 해야 한다. 또 행사장에서 마스크를 착용해야 한다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr