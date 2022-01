[아시아경제 정동훈 기자] 서울의 한 어린이 스포츠센터 대표가 술에 취한 채 직원을 때려 숨지게 했다.

1일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 전날 폭행치사 혐의로 어린이 스포츠센터 대표인 40대 A씨를 긴급체포했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 자신이 대표로 있는 스포츠센터 직원 20대 B씨를 폭행해 사망하게 한 혐의를 받는다.

A씨는 이날 오전 9시 5분께 "자고 일어나니 직원 B씨가 의식이 없다"며 119에 신고했다. A씨는 현장에 도착한 소방과 경찰에 "B씨와 같이 술을 마셨는데 B씨가 음주운전을 하려 해 말리려다 폭행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "A씨에 대한 구속영장을 신청할 계획"이라고 밝혔다.

