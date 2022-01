"아들이 납치됐으니 현금으로"…40분 만에 보이스피싱 2번 막았다

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “빨리 돈 보내야 해요! 아들이 납치됐다오.”

70대와 80대 노인은 두 번 다 같은 ‘사연’ 때문에 같은 은행에서 현금을 찾고 있었다. 이들의 속사정을 은행원은 처음부터 직감했다.

경남 김해의 한 은행 직원이 보이스피싱 피해를 40분새 두 번이나 막아 경찰로부터 감사장을 받았다.

김해서부경찰서는 지난달 30일 보이스피싱을 예방한 공로로 김해 한림농협 신천지점에서 근무하는 김주란(51) 씨에게 감사장을 수여했다고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 김 씨는 지난달 27일 오전 10시부터 11시 사이 두 차례나 보이스피싱범에 돈을 보내려는 노인들과 마주쳤다.

처음은 70대 할머니였다. 이 할머니는 김 씨에게 2000만원이 든 통장을 건네며 전부 현금으로 빼달라고 요구했다.

김 씨는 바로 이상한 낌새를 느꼈다. “돈을 집수리 비용으로 쓴다고 하셨는데 집 어디를 수리했어요”라고 물었다.

할머니가 대답하지 못하고 돈을 빨리 뽑아 달라고 재촉하자 김 씨는 업무를 멈추고 할머니를 지점장실로 안내했다.

할머니는 “아들을 납치했으니 5000만원을 내놓으라”는 전화를 받았다고 털어놨다.

또 40여분이 지났다. 이번에는 80대 할아버지가 통장 2개를 들고 김 씨 창구로 찾아왔다. 통장에 든 금액은 모두 900여만원이었고, 병원비로 써야 한다며 전액 현금을 요구했다.

김 씨의 ‘촉’은 또 전화금융사기에 닿아 있었다. 할아버지에게 휴대전화를 잠시 달라며 건네받고는 통화기록에서 저장되지 않은 새 번호를 발견했다.

할아버지는 “아들이 납치됐다는 전화를 받았다”고 말했다.

40분 안에 벌어진 사기극들은 ‘베테랑 은행원’에 의해 무산됐다. 할머니와 할아버지는 보이스피싱 피해에서 벗어났다.

김씨는 “할머니와 할아버지 가족들이 그날 사무실을 찾아와 고맙다고 인사를 하고 가셨다”며 “어르신이 모아놓은 생활비와 용돈을 지켜드려 마음이 놓인다”고 말했다.

