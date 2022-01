[아시아경제 이정윤 기자] 층간소음 문제가 발생하자 윗집에 도끼를 들고 찾아간 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

1일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 재물손괴·특수협박 혐의로 A씨를 체포해 조사 중이다.

A씨는 전날 오후 5시 40분께 송파구 한 아파트에서 도끼를 들고 윗집에 찾아가 현관문을 수차례 내려찍은 혐의를 받는다. 이를 목격한 이웃을 향해 "죽이겠다"며 위협하기도 했다. A씨는 지난달 30일에도 "쿵쾅거리지 마라"는 등의 내용이 담긴 쪽지를 윗집 현관문에 붙인 것으로 알려졌다.

A씨는 뒤따라온 어머니를 따라 집으로 돌아갔으나 10여 분 뒤 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

