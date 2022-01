나란히 현충원 방문 한 李·尹…"국민통합"·"상식의 회복"

李 글로벌 해돋이 행사, 尹 인천신항 방문으로 새해 첫 일정 개시

[아시아경제 유제훈 기자] 새해 첫날인 1일 이재명 더불어민주당 대통령 선거 후보, 윤석열 국민의힘 후보 등 대선 주자들이 일제히 국립서울현충원을 참배했다. 이 후보는 "국민통합"을, 윤 후보는 "상식의 회복"을 강조했다.

이 후보는 이날 오전 송영길 대표, 윤호중 원내대표를 비롯한 민주당 의원 30여명과 서울 동작구 현충원을 방문해 참배했다. 그는 방명록에 "선열의 뜻을 이어받아 국민통합으로 더 새로운 대한민국을 만들겠다"고 적었다.

윤 후보도 같은날 이준석 대표, 김종인 총괄선거대책위원장, 김기현 원내대표 등과 함께 현충원을 찾았다. 그는 방명록에 "상식의 회복으로 국민 희망의 미래를 열겠다"고 썼다.

한편 이 후보는 이날 오전 한강 노들섬에서 전 세계 각국의 교민과 함께 하는 '글로벌 해돋이' 행사로 새해 첫 일정을 시작햇다. 그는 세계 각구의 교민들이 화상으로 보내온 현지 새해 일출을 본 뒤 "건강하고 행복했으면, 코로나도 좀 끝났으면 좋겠다"면서 "올해는 희망도 많고 행복한 한 해가 됐으면 좋겠다"고 전했다.

윤 후보는 새해 첫 일정으로 인천신항을 선택했다. 그는 "실제 현장에서 선박, 컨테이너도 보고 자동화 시스템으로 일하는 분들, 자동화가 미치지 못하는 곳에서 힘들게 일하는 분들을 만나면서 현장서 새해를 맞는것이 의미가 있다고 생각해서 왔다"고 전했다. 아울러 사회관계망서비스(SNS)를 통해선 "여러모로 힘든 시기지만 힘을 내 달라. 대한민국은 그동안 잘 해 왔고 더 잘 할 수 있다"고 밝혔다.

