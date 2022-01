현충원 찾은 이준석 "선대위 복귀 없다"…尹과는 냉랭

尹후보와의 만남 여부 질문에 "딱히 지금으로선 없다" 갈등 팽팽

[아시아경제 유제훈 기자] 이준석 국민의힘 대표가 1일 선거대책위원회 복귀 의사가 없음을 거듭 밝혔다.

이 대표는 새해 첫날인 이날 오전 윤석열 대통령 선거 후보, 김종일 총괄선대위원장 등 당 지도부와 서울 동작구 국립서울현충원을 참배한 후 기자들과 만나 복귀의사를 묻는 질문에 "없다"고 말했다.

이 대표는 참배와 관련 "당 대표로서 당연히 참배해야 하고, 실무를 했고 오늘도 추가 일정을 할 것"이라고 전했다. 이어 윤 후보와 대화를 나눴냐는 질문에도 "없다"고 답했고, 앞으로 윤 후보와 만날 계획이 있느냐는 질문에도 "딱히 지금으로선 없다"고 선을 그었다.

한편 이 대표는 이날 제주, 전남 여수 등을 잇달아 방문해 4·3 평화공원 위령탑, 여순사건 희생자 위령비, 여순사건 위령탑 등을 찾아 차례로 참배하는 등 일정을 소화할 예정이다.

