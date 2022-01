[신년사] 이재명 "오직 민생…통합·경제부흥 결정하는 힘, 국민서 나와"

[아시아경제 유제훈 기자] 이재명 더불어민주당 대통령 후보는 1일 "통합과 정쟁이 난무하는 과거로 돌아가느냐, 통합과 경제부흥의 희망찬 미래로 나아가느냐를 결정하는 힘은 결국 우리 국민에게서 나온다"면서 "오직 국민, 오직 민생이란 각오로 민생 경제 회복에 온 힘을 쏟겠다"고 말했다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 게재한 신년사를 통해 "올해는 우리나라의 미래를 결정하는 중대한 분기점으로, 대한민국의 주권자인 국민 여러분을 믿는다"며 이같이 밝혔다.

이 후보는 우선 "코로나19 위기가 2년 가까이 지속되며 모든 국민이 힘겨운 시간을 보내고 있고, 그 중에서도 특히 자영업자, 소상공인들이 정말 큰 어려움을 겪고 있다. 의료진의 피로감도 극에 달해 있다"면서 "민생을 해결해야 할 정치인으로서의 무거운 책임감을 느낀다"고 전했다.

그는 "민생을 해결해야 할 정치인으로서 무거운 책임감을 느낀다"면서 "이 위기를 하루빨리 극복하고 모두가 일상의 평화를 회복할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 강조했다.

또 이 후보는 "극한적인 경쟁 때문에 친구끼리 적이 되지 않아도 되는 나라, 실패해도 다시 도전할 수 있는 나라, 오늘보다 더 나은 내일이 기다리는 나라, 그런 나라를 손잡고 함께 만들자"라며 "올 한해 모두 건강하시고 행복하시길 빌겠다"고 밝혔다.

