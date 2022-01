"지금이야 말로 열정적이고 용맹한 호랑이 기운 필요한 때"

[서울시 구청장 신년사]성장현 용산구청장 "코로나19와의 사투 속에서 지칠 때로 지친 지금이야 말로 열정적이고 용맹한 호랑이의 기운이 필요한 때라 생각"...박겸수 강북구청장 "강인함의 상징인 호랑이처럼 강북구의 희망찬 미래와 주민 행복을 위해 힘차게 나아가겠다"

성 장 현 용산구청장

[아시아경제 박종일 기자] 존경하고 사랑하는 30만 용산가족 여러분,

2022년 새해가 밝았습니다. 예로부터 맹수의 제왕 호랑이는 성서로운 동물로, 사람을 지키는 수호신이라 믿었습니다. 코로나19와의 사투 속에서 지칠 때로 지친 지금이야 말로 열정적이고 용맹한 호랑이의 기운이 필요한 때라 생각합니다. 임인년(壬寅年) 흑호의 해를 맞아 구민 모두 기운 넘치는 한해를 시작했으면 좋겠습니다.

어느 시기인들 힘듦은 있어왔지만, 지난 2년은 유난히 힘들었습니다. 코로나 사태의 어려움에도 불구하고 구민 여러분께서 보여주신 나눔과 참여는 대한민국이 선도국가로 거듭나는 계기였고 자랑스러운 우리의 역사였습니다. 이 자리를 빌려 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

존경하는 용산가족 여러분. 한숨 돌릴 틈 없었던 여정 끝에 이제 상전벽해, 천지개벽 용산의 모습이 눈앞에 펼쳐지고 있습니다. 남녀노소 세대 계층 간의 구분이 없이 모든 구민이 살기 좋은 도시를 만들겠다는 용산의 굳건한 의지가 이루어낸 일들이었습니다.

여기서 만족할 수는 없습니다. 아홉 길 높은 산을 쌓는데, 흙 한 삼태기가 부족해서 달성하지 못한다는 미성일궤(未成一?)의 고사를 경계삼아 남은 기간 용산발전을 위해서 한 치의 흔들림 없이 뛰도록 하겠습니다. 시대변화에 선제적으로 대응, 용산구가 대한민국을 넘어 국제 경제와 교통의 중심도시로 웅비할 발판을 탄탄하게 다져나가겠습니다. 역사문화도시로서의 경쟁력을 키워나가겠습니다.

지난 한 해 용산발전을 위해 아낌없는 애정과 성원을 보내주신 여러분들께 깊은 감사를 드리며, 지금처럼 늘 함께 해주시길 당부 드립니다. 새해에도 용산가족 여러분 모두 희망하는 모든 일들이 이뤄지는 축복의 한해가 되길 간절히 소망합니다. 새해 복 많이 받으십시오.

박 겸 수 강북구청장

새로운 희망을 품은 2022년 임인년(壬寅年) 새해가 밝았습니다.

구민 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 진심으로 기원합니다.

존경하는 강북구민 여러분!

그 어느 때보다 모두가 힘들었던 지난 해, 구민 여러분께서는 어려운 여건과 불편한 일상 속에서도 아낌없는 성원과 신뢰를 보내주셨습니다. 덕분에 우리 구는 서울 동북부의 중심도시, 역사문화관광의 도시라는 비전을 향한 꾸준한 발걸음을 이어갈 수 있었습니다. 구민 여러분께 진심으로 감사 말씀을 드립니다.

영국의 한 시인은 ‘겨울이 오면 봄이 멀지 않으리.’라고 했습니다. 시련 뒤에는 희망이 있기 마련입니다. 새해는 긴 터널과 같았던 코로나를 극복하고 파릇한 봄날처럼 소중한 일상을 회복하기를 기대합니다. 강북구는 이를 위해 구민 건강과 안전을 최우선에 두고 지속가능한 방역 관리 및 의료대응 체계를 구축하는 한편 코로나로 침체된 지역경제에 활력을 불어 넣기 위해 최선을 다하겠습니다. 더불어 강인함의 상징인 호랑이처럼 강북구의 희망찬 미래와 주민 행복을 위해 힘차게 나아가겠습니다. 구민 여러분의 따뜻한 격려와 관심을 부탁드립니다.

사랑하는 강북구민 여러분!

앞으로도 강북구는 언제나 낮은 자세로 구민을 섬기며 ‘구민이 주인되는 행정’을 펼치겠습니다. 어렵고 힘들 때 구민 여러분이 믿고 의지할 수 있는 강북구가 될 것을 다시 한 번 약속드립니다. 임인년 새해, 누구나 희망을 나누는 따뜻하고 밝은 한해가 되기를 기원합니다.

새해 복 많이 받으십시오!

강북구청장

