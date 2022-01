호랑이 기운처럼 어려울 때 용기와 지혜로 … 포항 호미곶 해맞이 생중계

이강덕 포항시장, “더 크고 새로운 포항 만들자”

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 임인년 새해 첫날 태양의 기운을 받는 해맞이가 경북 포항 호미곶에서 열렸다.

포항시는 코로나19 확산 우려로 ‘호미곶 한민족 해맞이축전’ 공식 행사를 취소하고 이강덕 포항시장 등 소수 인원만 참석해 호미곶을 비추는 ‘호랑이해’를 맞아 유튜브 중계 행사를 진행했다.

해맞이 축전은 전면 취소했지만 최근 떠오르는 핫플레이스 환호공원의 스페이스워크와 연오랑세오녀 테마공원 등에 해맞이 관광객이 쏠릴 것으로 예상돼 안전을 위해 임시 전면통제했다.

일출을 직접 보지 못하는 시민과 관광객의 아쉬움을 달래기 위해 지역 케이블방송과 유튜브 채널을 통해 새해인사와 사자성어 발표, 일출 장면은 실시간으로 생중계됐다.

임인년 포항시의 사자성어는 ‘임난용지(臨難勇智)’다. ‘어려운 일에 임할 때 용기와 지혜로 극복한다’는 뜻으로, 어려운 때를 겪고 있는 포항시민에게 지혜롭고 용기있는 자세로 이겨나가자는 의지를 전하고 있다.

올해는 새해 일출을 호미곶과 환호공원 스페이스워크에서 이원 중계로 진행했다.

이강덕 포항시장은 “코로나19 지역 내 확산을 방지하기 위해 공식행사를 취소했지만 임인년 호랑이의 뜨거운 기운으로 더 크고 새로운 포항을 만드는 해가 되길 기원한다”고 말했다.

