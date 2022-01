기시다 日총리, 연두소감서 "개헌은 큰 테마"

참의원 선거 염두에 둔 듯 "안정 정권 확립 요구돼"

[아시아경제 유제훈 기자] 기시다 후미오(岸田文雄) 일본 총리가 연두소감을 통해 올해 개헌(改憲) 논의를 재점화 하겠단 의지를 내보였다고 1일 교도통신 등이 보도했다.

보도에 따르면 기시다 총리는 이날 발표된 연두소감에서 "헌법 개정은 올해의 큰 테마(주제)"라고 밝혔다. 교도통신은 이와 관련 '개헌에 대한 국민적 논의 환기에 의욕을 드러냈다"고 평가했다.

집권 여당인 자유민주당은 전전임 아베 신조 총리 시절부터 평화헌법 9조 개정을 추진해 왔으나 야권과 연정파트너 공명당의 반대로 이를 실현하지 못하고 있다. 일본 헌법 제9조는 전쟁의 포기, 전력의 포기, 교전권 부인 등을 담고 있는데, 자민당은 이에 자위대 근거 조항과 긴급사태 관련 조항을 신설하는 방향으로 개정을 추진하고 있다.

한편 기시다 총리는 다가올 참의원 선거를 염두에 둔 듯 "외교안보의 능숙한 태도와 안정적인 정권의 확립이 점점 요구되고 있다"고 전했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr