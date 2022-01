정치국 위원·후보위원 보선 명단에 이름 없어

[아시아경제 유제훈 기자] 김정은 북한 노동당 총비서의 동생인 김여정 국무위원 겸 당 부부장이 당 정치국 재입성에 실패한 것으로 보인다.

1일 조선중앙방송은 전날 폐막한 당 중앙위원회 제8기 제4차 전원회의 결과를 보도했다. 보도에서 공개된 정치국 위원·후보위원 보선 명단엔 김 부부장은 포함되지 않았다.

앞서 지난 17일 열린 김정일 10주기 중앙추모대회에서 김 부부장이 이름이 정치국 위원과 후보위원 사이에서 14번째로 호명되면서 서열 상승 가능성이 제기된 바 있으나, 결과적으로 명단에 포함되지 않았다.

김 부부장은 지난 2020년까지 당 조직지도부 제1부부장 겸 정치국 후보위원이었으나, 지난해 1월 제8차 노동당 대회에서 선전선동부 부부장으로 자리를 옮기면서 당 중앙위원회 위원으로 강등된 바 있다.

