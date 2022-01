코로나19 신규확진 4416명 감소세…위중증·오미크론 복병(상보)

12일째 위중증 환자 1000명대 유지…누적 오미크론 감염자 1000명 돌파

[아시아경제 유제훈 기자] 새해 첫 날인 1일 국내 코로나19 신규 확진자 수가 4000명대 중반을 기록했다. 전체 신규 확진자 수는 감소세를 보이고 있으나 위중증 환자는 12일 연속 1000명대를 유지하고 있으며, 오미크론 변이 확진자도 1000명대를 넘어선 상황이다.

1일 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 전국의 코로나19 신규 확진자는 전일 대비 459명 감소한 4416명으로 집계됐다. 이에 따라 누적 확진자 수는 63만5253명으로 늘었다.

일주일 전인 25일 확진자 수가 5840명에 달했던 점을 감안하면 일단 코로나19 유행이 감소세로 돌아섰다는 것이 정부의 평가다. 하지만 위중증 환자 수가 1000명대를 유지하고 있고, 오미크론 변이의 확산세도 본격화 되고 있는 상황이다.

재원 중인 위중증 환자의 경우 1049명을 기록했다. 전날 대비론 7명이 줄어들었지만, 12일째 1000명대를 유지하고 있다. 사망자도 62명에 달해 누적 사망자도 5626명으로 늘었다. 누적 치명률은 0.89%로 조사됐다.

오미크론 변이도 점차 확산기미를 보이고 있다. 전날 오미크론 변이 감염자는 220명으로, 누적 감염자 수는 1114명에 달해 1000명대를 돌파했다. 해외 유입이 94명 늘어난 573명이었고, 국내 감염은 126명 늘어난 541명으로 집계됐다.

