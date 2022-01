바이든, 2일 우크라이나 대통령과 전화통화 "영토 보전의지 재확인"

앞선 푸틴과의 대화에선 강 대 강 대치 "우크라 침공시 강력대응"

[아시아경제 유제훈 기자] 조 바이든 미국 대통령이 오는 2일 블라디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 전화 통화를 갖고 일촉즉발 상황인 러시아-우크라이나 문제에 대해 논의한다고 31일(현지시각) 해외 주요 언론들이 백악관 관계자의 발언을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 백악관 측은 "젤렌스키 대통령과의 통화를 통해 우크라이나 영토 보전 의지를 재확인하고, 러시아 접경지역의 병력 증강상황을 논의하고 긴장 완화를 위한 외교적 관여 방안을 점검하겠다"며 이같이 밝혔다.

바이든 대통령은 앞서 지난달 30일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과도 전화 통화를 갖고 우크라이나 문제와 관련한 입장을 전달한 바 있다. 젠 사키 백악관 대변인은 성명을 내고 바이든 대통령이 푸틴 대통령에게 우크라이나에서의 긴장 완화를 요구했다고 밝혔다. 아울러 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 미국과 동맹국들이 단호하게 대응할 것이라는 점을 바이든 대통령이 분명히 경고했다고 강조했다.

푸틴 대통령 역시 뜻을 굽히지 않으며 강 대 강으로 맞섰다. 유리 우샤코프 러시아 대통령 국제문제 담당 보좌관(외교수석)이 전했다. 그는 "서방의 제재는 가장 심각한 결과를 초래할 수 있는 엄청난 실수가 될 것"이라며 "무기 감축, 사이버 안보, 기후변화 등 미국이 러시아와 함께 추구하고자 하는 다양한 목표들이 위험에 처할 수 있다"고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr