물 대신 CO2로 빨래를?…LG전자, '물 없는 세탁기' 나온다

산업융합 규제특례심의委, 서울시 공유자전거 광고도 허용

[세종=아시아경제 권해영 기자] 물이나 기름 대신 이산화탄소로 의류를 세탁하는 'CO2 세탁기'가 나온다. 그동안 규제에 가로막혀 제품 출시가 불가능했지만 규제 샌드박스(규제 유예)를 통해 상용화의 길이 열렸다. 버스, 지하철 광고와 마찬가지로 서울시가 운영하는 공유자전거 서비스를 활용한 옥외광고도 허용된다.

1일 산업통상자원부에 따르면 지난달 30일 개최한 '2021년 제6차 산업융합 규제특례심의위원회'에서 CO2 세탁기를 포함해 실증특례 10건, 임시허가 5건 등 총 15건의 규제특례를 승인했다.

이번에 규제특례 승인을 받은 LG전자의 CO2 세탁기는 물 또는 기름을 사용하지 않고 액체 상태의 이산화탄소를 순환시켜 친환경 세탁이 가능토록 한다. 고압가스안전관리법상 CO2를 압축, 액화하는 것은 고압가스 제조행위로 상하좌우 8m 이격, 방호벽 설치, 안전관리자 선임 등 의무를 적용받기 때문에 현행 규제상 CO2 세탁기 상용화는 불가능하다. 규제특례심의위는 사고 발생에 대비해 산업부가 제시한 적정압력 모니터링, 방호벽 설치, 가스누출 검지설비 설치 등 안전조치 사항을 전제로 CO2 세탁기를 조건부로 승인했다. CO2 세탁기가 세탁 용제를 쓰지 않아 친환경적이고, 해외에서 이미 상용화된 제품이라는 점도 고려했다.

LG전자는 CO2 세탁기를 자체 연구소 내에 설치, 2년간 시험운영한 후 안전성이 입증되면 일반 상가 내 세탁소 설치가 가능하도록 임시허가를 신청할 계획이다.

산업부 관계자는 "향후 CO2 세탁기 상용화 시에는 물과 기름을 사용하지 않는 친환경 세탁방식이 확산될 수 있어 환경오염을 방지하고 탄소중립을 달성하는데 기여할 것"이라고 밝혔다.

서울시가 신청한 공유자전거 차체를 활용한 광고 서비스에 대한 실증특례도 승인됐다. 지금은 옥외광고물법 시행령상 옥외광고물 표시대상에 자전거가 포함되지 않아 공유자전거를 이용한 광고 서비스 제공은 불가능하다. 그러나 앞으로는 공유자전거 바구니, 프레임, 앞바퀴 커버 등을 통한 광고가 가능해진다.

아울러 ▲셀프 수소충전소 구축 ▲과금형 콘센트를 활용한 전기차 저장 전력의 차량 외부 공급 서비스 ▲사용후 전기차 배터리 재사용을 통한 태양광 가로등 ▲공원 자율주행 순찰로봇 ▲재외국민 비대면 진료·상담 서비스 등에 대한 실증특례도 승인을 받았다.

이번 규제특례 승인 15건을 포함해 산업융합 규제특례심의위는 총 198건의 과제를 승인했다. 이를 통해 107개 기업이 사업을 개시해 매출 789억원, 투자 2462억원, 신규고용 403명 창출하는 성과를 거뒀다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr