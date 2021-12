[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 노옥희 울산교육감이 지난 31일 시 교육청 외솔회의실에서 열린 2021 하반기 지방공무원 퇴임·공로연수식에 참석했다.

퇴임과 공로연수식에 들어가는 울산교육 퇴직공무원은 12명이고 노 교육감은 행사 참석자 3명에게 훈포장을 전수했다.

이날 한복희 울주도서관 관장은 홍조근정훈장을 받았고, 최은미 개운초 교행 6급 행정실장은 옥조근정훈장을, 전호경 옥산초등학교 조리 7급 공무원에는 장관 표장이 이뤄졌다.

