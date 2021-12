[아시아경제 유제훈 기자] 충청남도 아산시 소재 귀뚜라미보일러 공장에서 화재가 발생, 소방당국이 진화작업을 진행 중이다.

1일 소방당국에 따르면 이날 오전 7시48분께 충남 아산시 탕정면 소재 귀뚜라미보일러 공장에서 화재가 발생했다. 소방당국은 오전 8시16분을 기해 대응단계를 1단계에서 2단계로 상향, 진화작업을 벌이고 있다.

한편 천안시는 지역주민에게 재난문자를 보내 "화재 발생 지역을 우회하고 인근 주민은 창문을 닫는 등 안전에 유의해 달라"고 당부했다.

