임인년 새해 밝았다 "코로나 종식·일상회복 기원"

조촐하게 첫해 맞으려는 시민들 화두는 역시 '코로나 해방'



올해 '대선·지선' 정치권에 '삶 어루만져 주는 정치' 주문도

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] “하루빨리 코로나19가 종식돼 마스크를 벗고 일상을 되찾길 바랍니다.”

임인년 검은 호랑이해의 첫날, 처음으로 뜨는 해를 맞이하려고 모인 시민들의 화두는 역시 ‘코로나19 종식’이었다.

2022년 1월 1일 오전 7시께 광주광역시 남구 사직공원.

아직은 어둠이 짙은 시간이었지만 새해 첫 일출을 맞으려는 시민들은 속속들이 모여들기 시작했다.

서리가 내린 듯한 백발의 노부부, 졸린 듯 눈을 비비는 아이 옆을 지키고 있는 부모, 서로에게 의지하고 있는 형제, 목도리를 고쳐 매어 주는 연인과 친구들 등 다양한 사람이 모여들었다.

지난해에 이어 올해도 코로나19로 인해 떡국 봉사 등의 공식적인 해돋이 행사는 없었지만 모두 한껏 들뜬 모양새였다.

어둠은 걷혔고, 해 뜨는 시간이라는 오전 7시 41분이 되자 이곳에 모인 시민들은 가장 밝은 한 곳을 뚫어져라 쳐다보기 시작했다.

산 아래에서 열심히 올라오고 있는 해를 시민들은 차분히 기다리며 서로에게 덕담을 주고받았다.

20여 분이 흐르고 “나왔다”라는 누군가의 목소리가 울리자 사람들은 일제히 한 곳을 바라보며 해를 맞이했다.

저마다 이 순간을 기록에 남기려는 듯 휴대전화를 들고 사진을 찍었고 또 누군가는 떠오르는 해를 배경으로 영상통화를 하면서 안부를 묻기도 했다.

서로의 어깨를 다독이며 지난 한 해를 돌아보고 올 한 해를 시작하는 시민들은 역시나 ‘코로나 종식’과 ‘일상 회복’을 바랐다.

친구들 4명과 함께 이곳을 찾은 김인영(25·여)씨는 “올해는 마스크를 쓰지 않고 2년 전 아무도 소중하다고 생각하지 않았을 일상으로 돌아갈 수 있길 간절히 바란다”고 말했다.

박현주(55)씨는 “매년 새해 첫 일출을 보면서 나의 각오를 다졌는데 올해만큼은 전 세계가 코로나라는 족쇄로부터 해방됐으면 한다는 소원을 빌었다”며 “어김없이 아침이면 떠오르는 해처럼 이러한 위기를 어김없이 우리는 헤쳐나갈 수 있을 것”이라고 힘주어 말했다.

올해는 대통령 선거에 이어 지방선거도 있다 보니 국민을 위해 올바른 정치를 해 달라는 목소리도 냈다.

윤수영(39)씨는 “정치에 불신을 가지고 있진 않았지만 최근 대선 과정을 보면서 이렇게 가도 되나 싶었다”면서 “변명과 거짓말, 개인과 정당의 영달만을 위한 것이 아닌 정말 국민이 원하는 것을 듣고 생각하는 정치인이 꼭 나와 지친 삶을 어루만져 주길 바란다”고 밝혔다.

