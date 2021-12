김정은 이례적 침묵, 그 배경은

[아시아경제 유인호 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 대외 메세지를 공개하지 않고 있어 그 배경을 놓고 주목된다.

북한이 5일에 걸친 노동당 전원회의를 완료하면서 이례적으로 대미·대남메시지를 내놓지 않았기 때문이다.

조선중앙방송은 1일 김 총비서가 제8기 제4차 전원회의 결론을 통해 “다사다변한 국제정치 정세와 주변 환경에 대처해 북남(남북)관계와 대외사업 부문에서 견지해야 할 원칙적 문제들과 일련의 전술적 방향들을 제시했다”고 밝혔다.

다만, 이와 관련한 구체적인 내용은 공개하지 않았다.

북한은 이번 전원회의에서 김영철 당 통일전선부장, 김성남 당 국제부장, 리선권 외무상이 함께 주관하는 대남·대외관계를 담당하는 분과를 처음 별도로 구성한 것으로 확인돼, 구체적인 메시지가 나오는 것 아니냐는 관측이 있었다.

한미가 종전선언 문안에 사실상 합의한 것으로 알려졌고, 북한의 긍정적인 반응을 기다리고 있던 시점이기도 해 더 관심이 쏠리기도 했다.

이를 두고 외교가에서는 김 총비서가 전원회의에서 ‘다사다변한 국제정치 정세’를 언급한 만큼 유동적인 대외 환경을 고려해 신중한 입장을 취하는 것이라는 분석이 나온다. 성급하게 메시지를 내기보다는 대화 가능성을 열어놓은 채 상황을 지켜보자는 의도라는 것이다.

김 총비서가 내년 사업의 전략적 중요성을 언급하며 “무겁고도 책임적인 고민을 마주하게 될 것”이라고 한 것도 같은 맥락에서다.

외교 한 전문가는 “오는 3월 대통령 선거를 앞두고 있는 데다 미국도 대북정책에 있어 강경입장을 보이는 상황에서 김 총비서가 공개적으로 대외 메세지를 내기 보다 한반도 정세를 지켜보고 있는 것”이라며“우리 정부 입장에서도 올해 대북정책 스탠스가 더욱 어려워질 것으로 본다”고 말했다.

