김석준 부산교육감, 새해 ‘시민의 종’ 타종

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 김석준 부산시교육감이 2022년 임인년 1일 오전 0시 부산 중구 용두산공원에서 ‘시민의 종’을 타종하며 새해를 시작했다.

김 교육감은 정용환 부산자치경찰위원회 위원장과 나원석 부산해마루학교 교사, 송은수 해강고등학교 2학년 학생, 장세진 부산학교학부모회총연합회 회장 등 4명과 함께 종소리를 울렸다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr