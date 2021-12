WHO사무총장 "올해 중반까지 전 세계 인구 70% 코로나19 백신 접종해야"

"목표 달성 시 연말엔 일상회복 가능"

[아시아경제 유제훈 기자] 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 "올해 중반까지 전 세계 인구의 70%에게 백신을 접종한다는 목표를 달성하기 위해 모든 국가가 협력해야 한다"고 말했다.

거브러여수스 사무총장은 30일(현지시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 신년사를 통해 "이런 목표를 달성할 수 있다면 연말엔 우리가 다시 모일 수 있을 것으로 믿는다"면서 이같이 밝혔다.

거브러여수스 사무총장은 이같은 전망의 근거로 "우리는 이 재난(코로나19)을 끝내기 위한 모든 도구와 자원을 갖고 있다"면서 "WHO 긴급사용목록에 등재된 10개의 백신으로 85억회 이상의 백신이 투여돼 수 백 만명의 생명을 구하고 고통을 경감했으며, 사망을 줄일 수 있는 새로운 치료법도 개발됐다"고 전했다.

다만 그는 '백신 불평등'의 문제를 지적했다. 거브러여수스 사무총장은 "전 세계적으로 백신 공급이 고르지 않아 지난해 말까지 인구 40% 이상에 예방접종을 달성한 국가는 40%에 그쳤지만 일부 국가에선 추가접종(부스터샷)까지 시행하고 있다"면서 "이 같은 격차는 코로나19 백신이 투입된 지 1년이 지났지만 아프리카 의료종사자의 4분의 3이 아직 미접종 상태로 남아있다는 사실에서도 확인할 수 있다"고 지적했다.

아울러 거브러여수스 사무총장은 "이런 불평등이 오래 지속되면 코로나19 바이러스는 우리가 예방하거나 예측 할 수 없는 새로운 변종으로 변이해 지속적인 악순환에 빠지게 할 가능성이 크다"면서 "그러나 불평등을 종식시키면 전염병이 종식되고 우리 모두가 겪었던 세계적인 악몽이 종식될 수 있다"고 강조했다.

그는 이와 관련 "지난달 코백는 8억 번 째 백신을 출하했고, 누적 분 중 절반은 지난 3개월 동안 출하됐다"면서 "이런 추세는 계속되어야 하며, 올해에 접어들면서 전 세계 모든 성인에게 예방접종을 할 수 있는 것은 물론 고위험군이 추가접종을 받을 수도 있단 예측이 나온다"고 설명했다.

거브러여수스 사무총장은 이와 관련, 올해의 목표를 ▲올해 중반까지 전 세계 인구 70%에게 백신을 접종한다는 목표 달성을 위한 전 국가의 협력 ▲글로벌 보건을 위한 전 세계 공조 강화 ▲기초 보건 투자 등을 제시했다. 그는 "이런 목표를 달성한다면 우리는 연말 다시 모일 수 있다"며 "팬데믹(세계적 대유행) 3년차를 기념하기 위해서가 아니라 코로나19 이전 규범으로의 복귀를 축하하기 위해서 일 것"이라고 밝혔다.

