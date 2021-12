美 하루 신규확진자 58만명‥뉴욕 새해 맞이 행사 강행

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 코로나19 신규 확진자가 하루 58만명에 달했다. 연일 신기록이다. 뉴욕시는 확진자 급증에도 신년 맞이 행사에 돌입했다.

뉴욕타임스(NYT)는 31일(현지시간) 하루 신규 확진자가 58만여명이라고 집계했다. 하루 전 48만8000명 기록이 하루 사이에 10만명이나 늘어났다.

미 존스홉킨스대학 집계에서도 30일 기준 7일간 하루 평균 신규 확진자가 35만5990명으로 역대 최고 기록이었다.

뉴욕주의 30일 신규 확진자는 7만4000여에 달했다. 뉴욕시 신규 확진자는 이중 4만4000명에 이르렀다.

이런 상황에서도 뉴욕시는 이날 타임스 스퀘어에서 열리는 신년 맞이 행사 '볼 드롭'을 예정대로 진행한다.

뉴욕시는 행사장 참석 인원을 1만5000명으로 제한하고 마스크 착용과 백신 접종을 조건으로 걸며 2년 만에 신년 맞이 행사 재개를 강행했다.

코로나19 확진 급증으로 인한 혼란은 사라지지 않고 있다.

NYT에 따르면 이날 하루에만 미국행 항공편과 국내 항공편1000편이 취소됐다.

젯트블루 항공사 노조 대표인 엔젤로 쿠쿠자는 "이런 식의 붕괴를 본 적이 없다. 코로나19에 감염된 직원이 무섭게 늘고 있다"라고 말했다.

국제 여행객들은 항공편 취소 외에 코로나19 음성 결과를 받기 위해서도 노심초사 하고 있다.

NYT는 항공기 출발 24시간 전에 실시한 테스트 결과를 요구하는 케이먼 제도행 비행기를 타려다 실패한 여행객의 사례를 소개다. 코로나19 검사가 워낙 늘어나다 보니 필요한 시점에 결과서를 받기 어렵기 때문이다.

