새해 울산에 ‘아파트 공장’ 또 올라간다 … 울산자유무역지역 ‘표준공장 증설’ 본격화

울산시, 설계용역 국비 8억원 확보 ‥ 2024년 완공



지역기업 유치·신규 일자리 창출, 경제 활성화 기대

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산자유무역지역에 아파트형 공장 증설 사업이 본격적으로 전개된다.

울산시는 울산자유무역지역 내 ‘표준공장 중공업동 증설사업’ 설계 용역비로 국비 8억원을 확보하고 새해부터 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

현재 울산자유무역지역에는 총 3개동의 표준공장이 있다. 중공업 1개동과 경공업 2개동으로, 중공업동의 경우 100% 입주가 완료된 후에도 기업체 입주 문의가 끊이지 않고 있다.

울산시는 산업통상자원부 울산자유무역지역관리원과 협업해 표준공장 증설 예산 확보를 위해 공동 대응했다. 간부 공무원을 중심으로 기재부, 산업부, 국회를 여러 차례 방문해 사업의 필요성을 알리고 설득해 국회에서 설계용역비를 확보했다.

‘표준공장 중공업동 증설사업’은 울산자유무역지역 표준공장에 가까운 1만3856㎡ 부지에 중공업 1개동을 증설하는 사업이다. 총사업비는 247억원이며 국비 160억원, 지방비는 87억원이 쓰인다.

울산시는 2022년 설계용역을 시작으로 2023년 공사를 추진해 2024년 완공할 예정이다. 2022년부터 2024년까지 연차별로 국비와 지방비가 투입된다.

사업이 완료되면 향후 8개 이상의 기업유치와 200개 이상의 신규 일자리 창출이 예상돼 지역경제에 파급 효과를 일으킬 전망이다.

표준공장 임대료가 부지가액의 1% 수준으로 저렴하고 공장신축 부담 없이 생산설비만 갖추면 제품 생산이 가능해 입주기업의 초기 투자부담이 없다.

기술력이 우수한 중소기업에게는 성장의 발판을, 과거 조선산업 위기 시 어려움을 겪었던 조선업종 영세 업체들에는 재기의 발판이 된다.

정호동 미래성장기반국장은 “국비 확보에 지역 국회의원의 초당적 협조와 지원 등으로 큰 힘을 받았다”며, “표준공장 증설을 원활히 추진해 경쟁력 있는 기업을 적극 유치하고 신규 일자리를 창출하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr