북한 전원회의 폐막… 김정은 “새해도 무거운 고민에 마주”

[아시아경제 이지은 기자]북한이 지난달 27일부터 31일까지 닷새에 걸친 노동당 전원회의를 마무리했다

1일 조선중앙방송에 따르면 전원회의에는 ▲ 2021년도 주요 당 및 국가정책 집행정형(실태) 총화(결산)와 2022년도 사업계획 ▲ 2021년도 국가예산집행 정형과 2022년도 국가예산안 ▲ 사회주의 농촌문제의 올바른 해결을 위한 당면과업 ▲ 당 규약 일부 조항 수정 ▲ 당중앙지도기관 성원의 2021년 하반기 당조직 사상생활 정형 ▲ 조직문제 등 총 6개 의정이 상정됐고 만장일치로 승인됐다.

이번 전원회의는 지난달 27∼31일 닷새간 열려 가장 길었던 전원회의로 기록됐다. 기존에는 나흘간 열린 지난해 2월 제8기 제2차 전원회의가 가장 길었다.

김정은 북한 노동당 총비서는 올해에도 "무겁고도 책임적인 고민을 마주하게 될 것"이라고 밝혔다고 조선중앙방송이 보도했다.

이어 방송은 "결론은 다사다변한 국제정치 정세와 주변환경에 대처하여 북남관계와 대외사업 부문에서 견지하여야 할 원칙적 문제들과 일련의 전술적 방향들을 제시했다"고 전했다.

북한은 대남·대미 관계 방향을 논의했지만, 세부 내용은 아직 공개하지 않았다. 북한이 대남·대미 결론을 공개하지 않은 이유는 코로나19 계속 위험 등으로 새해 대내외 환경이 불확실한 가운데 당분간 상황을 주시하며 대책을 모색하겠다는 의도로 해석된다.

