[아시아경제 이지은 기자] 북한이 지난달 27일부터 31일까지 닷새간 열린 전원회의를 마무리했다고 조선중앙방송이 1일 보도했다. 이번 전원회의는 김정은 집권 이후 열린 전원회의 중 최장기간 진행됐다.

이번 전원회의에는 ▲2021년도 주요 당 및 국가정책 집행정형(실태) 총화(결산)와 2022년도 사업계획 ▲2021년도 국가예산집행 정형과 2022년도 국가예산안 ▲사회주의 농촌문제의 올바른 해결을 위한 당면과업 ▲당 규약 일부 조항 수정 ▲당중앙지도기관 성원의 2021년 하반기 당조직 사상생활 정형 ▲조직문제 등 총 6개 의정이 상정됐고 만장일치로 승인됐다.

