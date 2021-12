[포토] 동트는 흑호의 해, 비상하는 대한민국

새해가 밝았다. 힘겨웠던 순간을 뒤로하고 임인년(壬寅年) 흑호의 해가 떠올랐다. 김포공항 활주로를 박차고 떠오른 비행기가 붉게 타오르는 아침해를 뚫고 날아오른다. 뜨거운 엔진의 열기를 내뿜으며 힘차게 비상하는 비행기를 바라보며 2022년 대한민국의 힘찬 미래를 꿈꾼다./김현민 기자 kimhyun81@

