[아시아경제 이관주 기자] 국가인권위원회는 신임 사무총장에 박진 다산인권센터 상임활동가가 임명됐다고 1일 밝혔다.

인권위 사무총장은 국가인권위원회법에 따라 위원장의 제청으로 지난달 6일 개최된 전원위원회 심의를 거쳐 대통령이 임명했다.

박 신임 사무총장은 다산인권센터 상임활동가, 수원시 인권위원회 및 경기도인권위원회 부위원장, 4.16연대 운영위원, 경찰청 인권침해사건진상조사위원회 위원, 법무부 인권정책자문단 위원, 민주화운동기념사업회 이사를 역임했다.

