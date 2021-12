대학병원서 생후 9개월 아기에 성인용 항경련제 투약 사고…"잘못되면 소송하라"

[아시아경제 나예은 기자] 한 대학병원에서 생후 9개월 된 아기에게 유산균 대신 '성인용 항경련제'를 투약하는 사고가 발생했다.

31일 SBS 보도에 따르면 지난달 15일 A씨는 생후 9개월 된 딸이 고열 증세를 보여 대학병원에 방문했다. 해당 병원은 장염 진단을 내렸고, 아기는 입원 치료를 받았다.

당시 A씨는 간호사가 건넨 알약을 보고 아기가 먹을 수 없다고 판단해 재차 물었지만 "반으로 갈라서 가루를 먹이면 된다"는 답을 들었다.

이후 A씨는 간호사의 지시대로 약을 먹였지만, 실수로 약이 바뀌었다는 이야기를 듣게 됐다. 아기에게 먹인 약은 뇌에 이상이 생겨 몸에 경련이 일어날 때 처방하는 항경련제로, 이는 12세 미만에는 투약이 권고되지 않는 약으로 알려졌다.

약을 먹은 아기는 수면 장애와 처짐 등의 증상을 보였고 현재는 다른 이상 증세가 없는 것으로 전해졌다.

그러나 A씨는 병원이 적반하장의 태도를 보이며 아이에게 부작용이 생기면 소송하라는 취지로 이야기했다고 주장했다.

한편 SBS에 따르면 해당 병원 측은 "사고는 매우 안타깝게 생각한다. 피해자 회복에 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr