비행기 탑승 직후 코로나 양성반응 보인 교사…"기내 화장실 문 잠그고 격리"

[아시아경제 나예은 기자] 비행기에 탑승한 직후 코로나19 감염 사실이 확인돼 기내에서 5시간 동안 자가격리를 한 여성의 사연이 전해졌다.

30일(현지시간) 영국 BBC, 가디언 등에 따르면 미국 미시간주(州)에 위치한 한 학교의 교사 마리사 포티에오는 지난 19일 시카고를 출발해 아이슬란드 수도 레이캬비크를 경유하는 스위스행 비행기를 탔다.

비행기 탑승 전 포티에오는 유전자증폭(PCR) 검사 2회와 간이검사 5회를 받았으나 모두 음성으로 나왔다고 한다. 그러나 비행기 탑승 후 약 한 시간이 지나 심한 인후통이 시작됐고, 기내에서 한 간이검사에서 코로나19 양성임을 확인했다. 포티에오는 1, 2차 백신을 접종받았고 부스터 샷까지 맞은 상태였다.

그는 "방금 저녁 식사를 마친 터라 가족들은 긴장했고, 나는 비행기의 다른 승객들을 생각해 걱정하기 시작했다"며 승무원에 도움을 요청했다고 한다.

그러나 기내에는 포티에오를 홀로 앉도록 할 만한 자리가 남아있지 않았다. 결국 포티에오는 기내 화장실에 들어가 문을 걸어 잠그고 5시간 동안 '자가격리'를 해야 했다.

화장실에 홀로 남은 포티에오는 즉시 기내 인터넷 서비스를 통해 근무지인 학교에 코로나19 감염 사실을 알리고, 동영상 공유 서비스 '틱톡'을 통해 기내 화장실에서 자가격리 중임을 알렸다. 이 틱톡 영상은 지금까지 440만회 이상 재생됐다.

포티에오는 승무원의 관심과 배려 덕분에 '화장실 격리'를 무사히 마쳤다며 "(승무원이) 마실 것 등 5시간 동안 필요했던 모든 것을 준비해줬다"고 전했다.

그러면서 "비행기에 함께 탑승한 150명의 승객들에 코로나19를 전염시킬까봐 두려웠다"라고 털어놨다.

한편 포트에 노는 경유지 아이슬란드에 도착한 직후 적십자사 호텔로 옮겨져 격리 중이다. 격리 중에도 그는 틱톡을 통해 코로나19 자가격리 경험을 공유하고 있다. 다행히 그의 가족들은 음성 판정을 받아 예정대로 스위스로 떠난 상태다.

