공영쇼핑, 오늘부터 신년맞이 행사…‘금 10돈’ 등 증정

[아시아경제 이준형 기자] 공영홈쇼핑이 임인년 새해를 맞아 소상공인 응원 이벤트를 진행한다.

공영홈쇼핑은 새해 첫 이벤트로 "받아라! 황금빛 어흥!"을 1일부터 4일까지 진행한다고 밝혔다. 이번 행사는 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 응원하기 위해 기획됐다는 게 공영홈쇼핑 설명이다.

공영홈쇼핑 모바일 애플리케이션(앱) 등의 이벤트 페이지에서 소상공인 응원 메시지를 작성하면 2000원 상당의 모바일 할인쿠폰이 지급된다. 이 쿠폰은 중소기업이나 소상공인 상품을 1만원 이상 모바일로 주문할 경우 사용할 수 있다. 쿠폰 유효기간은 4일까지다.

공영홈쇼핑은 응원 메시지 작성 후 발급된 쿠폰을 사용한 고객 중 1명 추첨해 '임인년 호랑이 골드바 10돈'을 증정한다. 당첨자는 이달 10일 공영홈쇼핑 모바일 몰을 통해 공지된다.

조중환 공영홈쇼핑 마케팅전략팀 팀장은 "코로나19로 전례 없는 어려움을 겪고 있는 소상공인을 응원하고자 새해 첫 이벤트를 준비했다"면서 "새해에는 상생의 키워 중소기업과 농축수산 생산자에게 희망을 드리고 소비자에게는 기쁨을 드리는 다양한 프로모션을 선보이겠다"고 말했다.

