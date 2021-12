文대통령 "늦봄 마지막날까지 대한민국 위해 온 힘을 다하겠다"

SNS에 2022년 새해 인사…"미래의 희망을 다짐하는 선거가 되길"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 1일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 '2022년 새해 인사'에서 "늦봄의 마지막 날까지 선도국가 대한민국의 앞날을 위해 온 힘을 다하겠다. 함께 손잡고 건강한 한 해를 열어가길 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 "우리는 마음의 밭을 단단히 갈아두었고 경제의 씨앗 또한 잘 준비해 두었다. 함께 걷는 일만 남았다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "임인년 새해가 밝았다. 찬바람이 거세지만, 우리는 눈을 녹이며 올라오는 보리싹처럼 희망의 새 아침을 맞았다. 호랑이처럼 힘차게 도약하는 한 해가 되길 소망한다"고 전했다.

문 대통령은 "지난 2년, 방역 최일선을 지켜주신 방역진과 의료진, 어려움을 감내해주신 소상공인과 자영업자, 일상을 뒷받침해주신 필수노동자와 이웃의 안전을 함께 생각해주신 국민들께 깊이 감사드린다. 고단한 땀방울이 함께 회복하고 도약하는 힘이 됐다"고 평가했다.

문 대통령은 "세계는 지금 격변의 시간을 지나고 있다. 빠르게 바뀌고 있는 경제와 삶의 방식을 선도하고, 새로운 국제질서에 대응해야 한다. 나라 안에서는 새 대통령을 뽑는 선거가 기다리고 있다. 국민과 함께 미래의 희망을 다짐하는 선거가 되길 기대한다"고 말했다.

