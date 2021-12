홈쿡 아이템부터 집들이 선물까지, '홈파티 아이템' 뜬다

[아시아경제 김종화 기자] 신년회도 홈파티가 대세다. 최근 취업플랫폼 잡코리아가 직장인 1507명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 40% 이상이 올해 연말 모임 장소로 '본인 집이나 친구의 집'을 꼽았다. 불특정 다수에게 노출되는 일반음식점보다 집에서 파티를 즐기는 것이 안전하다는 인식 때문. 홈파티의 인기와 함께 집들이도 최신 유행으로 부활했다. 주방생활용품 업계에서는 연말연시를 맞이해 홈파티를 위한 홈쿡 용품과 집들이 선물용 패키지를 선보이고 할인 프로모션을 진행하고 있다.

홈파티족이 사랑하는 전자레인지 조리용기 코멕스 '지금은 렌지타임(멀티쿠커)'

MZ세대 사이 전자레인지 조리만으로 근사한 홈파티 요리를 만들 수 있고 플레이팅까지 완성해주는 주방용품이 각광받고 있다. 50년 전통의 주방생활용품 기업 코멕스산업의 베스트셀러 중 하나인 '지금은 렌지타임'은 140℃까지 사용 가능한 내열 플라스틱 소재의 전자레인지 전용 조리용기로, 쉽고 간편하게 홈파티 메뉴를 조리할 수 있다.

뚜껑을 열지 않고 스팀홀만 열어 간단히 조리하도록 개발돼, 음식의 수분이 유지되어 전자레인지에 조리해도 맛있게 즐길 수 있다. 환경호르몬 의심물질인 비스페놀-A 무검출로 더욱 안심하고 사용 가능하다.

특히 지금은 렌지타임(멀티쿠커)는 닭 한 마리가 통째로 들어가는 지름 24㎝의 넉넉한 사이즈에 채반도 내장돼 더욱 다양한 요리가 가능하다. 그뿐만 아니라 제품 패키지에 포함된 QR코드를 스캔하면 코멕스 유튜브 채널로 연결돼 통닭, 브라우니, 허니버터 고구마 등 다양한 홈파티 요리 영상이 제공돼 누구나 쉽게 근사한 전자레인지 요리를 완성할 수 있다.

실용성과 디자인 모두 갖춘 집들이 선물, 코멕스 '네오박스 플러스'

인테리어에 관심이 많은 호스트를 위해 수납력은 물론 감각적인 컬러와 디자인까지 갖춰 인테리어 소품으로도 손색없는 리빙박스도 좋은 선택이다. 코멕스는 누적 판매량 750만 개를 돌파한 국민 수납박스 '네오박스'에 트렌디한 베이지·민트 컬러를 적용한 '네오박스 플러스'를 새롭게 선보였다. 적재가 용이한 6가지 크기의 '네오박스 플러스'와 소파·침대 밑 보관에 최적화된 코멕스 '네오박스 플러스 언더베드'로 필요와 용도에 맞게 선택할 수 있다.

네오박스 플러스는 견고한 가로세로 골조의 안정적인 적층 구조로 설계돼 다단으로 쌓아도 안정적이며, 네오박스 플러스 언더베드는 내부는 넓고 높이는 낮게 디자인되어 소파, 침대 등 좁은 자투리 공간도 알차게 활용할 수 있다. 자신의 취향에 맞는 컬러로 개성을 표현하는 컬러테리어 소품으로도 연출할 수 있다. 견고한 잠금장치가 탑재돼 기울거나 뒤집혀도 뚜껑이 열릴 우려가 없어 안정적이며 편하고 안전하게 운반할 수 있어 이사가 잦은 1인 가구에게 안성맞춤이다.

소형 주방가전 선물, 디저트 만들어주는 신일전자 '와플메이커'

집에서 홈카페를 즐기는 1인 가구가 늘어나며 디저트를 만들 수 있는 소형 주방가전도 인기다. 신일전자에서 최근 출시한 '와플메이커'는 콤팩트한 사이즈로 1인 가구의 협소한 주방은 물론 캠핑이나 야외활동 시에도 휴대해 사용하기 좋다. 탈부착이 가능한 3가지 플레이트가 함께 구성돼 다양한 요리를 깔끔하게 조리할 수 있고 분리가 쉬워 세척도 간편하다. 와플, 샌드위치, 붕어빵 플레이트를 활용해 디저트와 브런치까지 만들 수 있다. 또, 위아래로 가열되는 더블 히팅 방식으로 뒤집지 않아도 겉은 바삭하고 속은 부드러운 간식을 만들 수 있다.

필수 주방·위생용품 10종으로 구성된 크린랲 '프라임 기프트 세트'

필수 주방용품, 위생용품, 청소용품이 포함된 실용적인 집들이 선물 세트도 출시됐다. 크린랲 '프라임 기프트 세트'가 제격이다. 프라임 기프트 세트 패키지는 심플하고 고급스러운 디자인으로 제작되었고, 튼튼한 크라프트지 소재를 사용해 이동하거나 보관하기에도 편리하다.

크린랲 프라임 기프트 세트는 슬라이딩 크린랲(25㎝×50m), 크린백(대, 100매), 크린롤백(중, 200매), 크린장갑(100매), 이중지퍼백(중, 20매), 생활지퍼백(중, 10매), 고무장갑(중) 등 크린랲의 주력 제품뿐만 아니라 크린에어 KF94 보건용 마스크(5매), 하이퍼맥스 건전지 AA/AAA(10개입), 테이프크리너 등 총 10종으로 구성됐다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr