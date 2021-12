특고 고용보험 추가에 통계체계 개편…고용사각지대 해소 속도

통계청, 임금근로자·자영업자 중간영역 '의존계약자' 항목 신설



고용동향, 시험조사 등 거쳐 2025~2026년 새 분류 적용해 통계 생산

[세종=아시아경제 문채석 기자] 2025년 '전 국민 고용보험' 실현을 위해 반드시 해결해야 하는 퀵서비스·대리운전 기사 등 플랫폼 특수고용직(특고) 고용보험제도가 내년부터 시행되는 가운데 통계 체계가 개편돼 주목된다.

통계청은 지난달 29일 배달기사(퀵서비스기사) 등 특고 종사자 현황을 집계할 수 있도록 '노동관계 통계분류'를 개정해 올해부터 시행한다고 밝혔다. 국제노동기구(ILO)의 분류기준 개정과 국내 노동시장 변화 등을 반영하기 위해 취업자의 노동관계를 측정하는 '한국종사상지위분류'를 개정했다. 한국종사상지위분류가 개정되는 것은 13년 만이다.

2018년 ILO는 1993년 채택된 '국제 종사상 지위 분류' 체계를 25년 만에 개정했다. 자영업자와 임금노동자 사이의 '종속 계약자' 항목을 신설하는 등 6개 항목을 10개 항목으로 세분화했다. 플랫폼노동 등이 확산되면서 '임금·비임금'이라는 전통적인 이분법적 분류로는 분류되지 않는 노동 형태를 제대로 반영하기 위해서다. 지난 2020년 말까지 국내 종사상 분류 개정 최종안을 마련한 뒤 지난해부터 쓰려고 했지만 다소 지연됐다가 이번에 시행하기로 한 것이다.

통계청은 임금근로자와 자영업자의 중간 영역에 있는 '의존계약자' 항목을 신설했다. 의존계약자는 다른 사람에게 자신의 노동을 제공하지만 고용 계약이 아닌 상업적 특성의 계약을 체결하는 경우로 배달원이나 방문판매원, 보험모집인, 지입차주 등 특고가 여기에 해당한다. 과거 지표 개선 과정이 미뤄질 때 고용노동부가 ILO 분류 체계의 'dependent'를 '종속'이 아닌 '의존'으로 번역해야 한다고 주장한 게 반영된 것으로 보인다. 노동법상 임금노동자를 판단하는 주요 기준은 '종속성'이라 임금을 받지 않는 특고 종사자·프리랜서 등을 '종속 계약자'로 칭해서는 안 된다는 논리다. 당시 통계청 측은 "특정 부처 반대 때문에 지연된 것은 아니다"라고 발언한 바 있다.

아울러 '임금근로자' 항목을 기간의 정함이 없는 근로자, 고정기간(장기·단기) 근로자, 단기·임시 근로자, 유급 견습과 훈련생·인턴으로 세분화했다. '자영업자' 항목도 법인 고용주, 개인기업 고용주, 고용원이 없는 법인 자영업자, 고용원이 없는 개인기업 자영업자로 상세히 나눴다.

현행 분류체계도 대폭 수정했다. '비임금근로자(고용원 있는 자영업자, 고용원 없는 자영업자, 무급가족종사자)'와 '임금근로자(상용근로자, 임시근로자, 일용근로자)'로 나뉘어있는 분류체계는 '경제적 위험'과 '지휘 권한'을 기준으로 한 2개 유형의 분류체계로 바뀐다. 2개의 분류 유형은 분석 목적에 따라 기관별로 선택해 사용할 수 있다.

경제적 위험 유형은 어떤 일자리에서 일을 수행하는 조건에 수반되는 경제적 위험에 따라 '이윤 목적 취업자'와 '임금 목적 취업자'로 구분된다. 개인 사업 등 상황에 따라 금전적 손실 위험이 있거나 보수를 받지 못할 수 있는 경우는 이윤 목적 취업자, 매달 월급을 받는 '월급쟁이' 같은 경우는 임금 목적 취업자다. 이윤 목적 취업자에는 개인기업 독립취업자, 의존계약자, 무급가족종사자가 포함되고 임금 목적 취업자에는 법인 소유 경영자, 임금근로자가 포함된다. 지휘 권한 유형은 일자리에서 갖는 통제권의 성격에 따라 '독립 취업자'와 '의존 취업자'로 나뉜다. 독립 취업자에는 고용주(고용원이 있는 경우), 자영업자(고용원이 없는 경우)가 포함되고 의존 취업자에는 의존계약자, 임금근로자, 무급가족종사자가 포함된다.

새 분류를 적용해 본격적으로 통계를 생산하는 시점은 2025년~2026년께가 될 것으로 전망된다. 대표 통계인 고용동향 자료에 적용할 시험조사, 검증, 시계열 축적 등이 필요하기 때문이다. 2025년은 정부가 자영업자 등을 포함한 전 국민 고용보험 체계를 완전히 안착시키고자 하는 시점이다. 특고의 세분화된 근로 형태를 반영한 통계가 보편화될 경우 보다 세밀한 정책 설계에 큰 도움이 될 것으로 정부 안팎에선 기대하고 있다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr