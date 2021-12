'하우스푸어' 양산 우려…주담대 금리 한 달 새 0.25%P↑

연 3.51%…7년 4개월 만에 최고 수준

[아시아경제 이광호 기자]대출금리 상승과 부동산 시장 둔화 등으로 새해 '하우스푸어'가 양산될 수 있다는 우려가 나온다. 하우스푸어란 집을 보유하고 있지만 무리한 대출로 인한 이자 부담 때문에 빈곤하게 사는 사람들을 가리키는 말이다.

1일 금융권에 따르면 한국은행이 지난달 30일 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면 지난해 11월 예금은행의 주택담보대출 금리(가중평균·신규취급액 기준)는 연 3.51%로 한 달 새 0.25%포인트 또 올랐다. 2014년 7월(3.54%) 이후 7년 4개월 만에 가장 높은 수준이다.

신용대출 금리도 연 4.62%에서 5.16%로 0.54%포인트나 뛰었다. 2014년 9월(5.29%) 이후 최고 기록이고, 오름폭(0.54%포인트)은 2012년 9월(0.66%포인트) 이래 9년 2개월 만에 가장 컸다.

전체 가계대출 금리는 연 3.61%로 10월(3.46%)보다 0.15%포인트 올랐다. 연 3.61%의 가계대출 금리는 2018년 12월(3.61%) 이후 최고점이다. 기업 대출 금리(연 3.12%)도 10월(2.94%)보다 0.18%포인트 높아졌다. 2020년 2월(3.19%) 이후 1년 9개월 만에 다시 3%대에 올라섰다.

금리가 오르면서 빚을 내 집을 사거나 주식에 투자한 영끌(영혼까지 끌어모음) 등 대출자들의 빚 부담은 더 무거워질 수밖에 없다.

특히 금리 인상에 민감한 변동금리 대출 비중은 갈수록 높아져, 가계부채가 우리 경제의 뇌관이 될 수 있다는 우려를 높이고 있다. 11월 은행 가계대출 중 변동금리를 선택한 비중은 82.3%로 전월(79.3%)보다 3%포인트 늘었다.

한편 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤두현 의원이 한은으로부터 제출받은 자료에 따르면 개인 대출 금리가 1%포인트 오를 때 가계대출 이자는 총 11조8000억원 증가하는 것으로 조사됐다.

소득분위별 이자 증액 규모는 ▲1분위 5000억원 ▲2분위 1조1000억원 ▲3분위 2조원 ▲ 4분위 3조원 ▲5분위 5조2000억원으로, 5분위 고소득층을 빼고 저소득층과 중산층에서만 6조6000억원의 이자 부담이 늘어나는 셈이다. 이 추산은 소득분위별 가계대출(금융부채) 가운데 약 72%를 변동금리 대출로 보고 분석한 결과다.

