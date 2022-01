[르포] "임인년엔 코로나 끝나길"…소원탑 '희망의 별' 달고 새해로

서울 조계사, 새해 기념 '2022 소원탑' 공개

시민들 새해 소원 자유롭게 달아 기원

"취직 성공", "건강 기원" 등 각양각색

2년 가까이 일상 억누른 코로나19 종식 소원도

[아시아경제 임주형 기자] "꼭 취직하게 해주세요.", "코로나가 종식되고 모두 건강했으면 좋겠습니다."

올해 마지막 날인 31일 이른 아침, 칼바람을 뚫고 서울 대한불교조계종조계사(조계사)를 방문한 시민들은 모두 '소망탑'에 모였다. 임인년(壬寅年)을 기념해 경내에 세워진 소망탑은 내년 한 해 소원을 기념하는 곳으로, 불자는 물론 일반 시민들에게도 개방됐다.

탑 주위에 모인 시민들은 저마다 소원지에 자신이 새해 목표를 적어 탑 주위에 걸어놓았다. 새해 소원은 각양각색이었다. 사업 번창, 취직, 건강 등에 대한 기원도 있었지만, 벌써 2년째 일상을 뒤흔들어놓고 있는 코로나19 종식을 간절히 기원하는 글들도 눈에 띄었다.

조계사는 지난 6일 경내에 '2022 소원탑'을 설치해 공개했다. 이곳은 불자와 시민 모두 찾아와 자신의 새해 소망을 자유롭게 걸어둘 수 있는 공간이다.

31일 찾은 소망탑은 이미 별 모양 소원지들로 둘러싸인 모습이었다. 소망탑 인근에 세워진 철망에 달린 '소원의 별'들은 바람이 불 때마다 흔들렸고, 불자와 시민들은 소원지가 비치된 야외 테이블 앞에 모여 새해 소망을 적고 있었다.

시민들의 새해 소망은 저마다 다양했다. 사업 번창을 기원하는 글이 있는가 하면, 불황으로 힘들었던 취업 활동이 수월해지기를 기원하는 이들도 있었다. 자유로운 해외여행이 가능해지기를 꿈꾸거나, 코로나19 종식을 비는 소원도 눈에 띄었다.

이날 소망탑에 종이를 걸어 둔 50대 직장인 A씨는 "산책하는 길에 생각이 나서 들렀다가 내친김에 소원을 적고 간다"라며 "별로 대단찮은 것은 아니지만, 내년에도 어머님이나 가족들이 무탈하기를 기원했다"라고 말했다.

독실한 불자라는 70대 B씨는 손자의 취직이 걱정돼 절에 들렀다고 말했다. 그는 "올해에는 코로나 때문에 구직 활동이 힘들었다고 한다. 좋은 회사 들어가려고 학교도 열심히 다니고 공부도 했는데, 갑자기 이런 일이 벌어지니까 하늘이 참 무심한 것 같다"며 "내년에는 코로나19도 끝나고 손주도 일을 찾았으면 좋겠다"라고 했다.

코로나19로 인해 생활고에 시달렸지만, 임인년에는 새로운 자세로 임하겠다고 마음을 다잡는 이들도 있었다. 30대 회사원 C씨는 "막상 찾아오니 무슨 소원을 적어야 할지 모르겠더라"라면서도 "자영업을 하는 가족이 작년, 올해까지 너무 힘들었는데 내년에는 희망을 걸어보려고 한다"고 말했다.

지난 2019년 12월 중국에서 첫 감염 사례가 보고된 후, 코로나19가 전세계로 퍼져나가면서 팬데믹(pandemic·세계적 대유행)에 이른지 올해로 2년째를 지나가고 있다. 그동안 국내에서는 바이러스의 급속한 확산을 막기 위해 고강도 사회적 거리두기를 포함한 방역 지침이 시행됐다.

마스크 착용 및 음식점·PC방 등 다중이용시설 출입 시 명부 작성이 의무화됐다. 화이자·모더나·아스트라제네카 등 글로벌 제약 기업들이 코로나19 백신 개발에 성공해 '일상 복귀'에 대한 기대감이 커졌으나, 델타·오미크론 등 높은 전염력과 면역 회피 위험을 갖춘 변이 바이러스가 등장하면서 다시 방역 조치가 강화되기도 했다. 이로 인해 시민들의 일상생활에 큰 영향을 받는 것은 물론 자영업자·소상공인 등의 고충도 늘었다.

국가통계포털에 따르면 올해 상반기 요식업, 주점업 등 실질 매출액은 지난해 같은 기간 대비 7.2% 하락해, 통계 작성이 시작된 지난 2010년 이후 최저 수준을 기록했다.

자영업자들의 부채도 늘었다. 지난 7월 말 한국은행이 발표한 은행권 개인사업자(자영업자) 대출 잔액은 약 409조7000억원으로 전년 대비 10.8% 증가했다. 코로나19 사태 이전인 2019년과 비교하면 무려 4분의 1에 달하는 25.2% 폭등했다. 장사가 잘 안되니 빚을 내서 생계를 꾸릴 수밖에 없었던 셈이다.

처음 취업전선에 뛰어든 청년들에게도 가혹한 2년이었다. 통계청 자료에 따르면, 지난 8월 기준 대졸 이상 비정규직 근로자 수는 284만1000명으로 전년 대비 12.7% 증가해, 통계 작성이 시작된 2003년 이후 역대 최대치를 기록했다. 경기 전망 악화로 기업들이 적극적으로 고용을 늘리지 않으면서, 대학을 졸업한 구직자들은 아르바이트·계약직 등에 머물러야만 했다.

새해에는 만반의 준비를 해 역경을 극복해야 한다는 목소리가 나온다. 문재인 대통령은 지난 21일 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 정부가 방역 정책을 다시 강화하게 된 것에 대해 아쉬움을 토로하면서도 "전열을 확실히 재정비해 다시 시작할 수 있는 채비를 갖출 것"이라고 강조했다.

문 대통령은 이날 "오미크론 변이가 조만간 대세가 될 수 있다는 것을 염두에 두고 대비해 나가야 한다. 이번에도 경험했듯이 코로나는 조금이라도 빈틈을 보이면 언제든지 확산할 수 있다"면서도 "지난해에 이어 또다시 코로나로 힘겨운 연말연시를 보내야 하는 안타까운 상황이지만, 오랜 시간 최선을 다해 코로나에 맞선 국민과 의료진에 감사드리며 모두가 서로 격려하며 힘을 모아 어려움을 극복해 나가자는 말씀을 드린다"라고 말했다.

그러면서 "정부의 역할 또한 매우 중요해졌다. 부족했다고 판단되는 준비 상황을 냉정히 점검하여 교훈으로 삼을 것"이라며 "시련이 성공을 만든다. 우리는 지금 고비를 이겨내고 반드시 일상회복에 성공할 것"이라고 덧붙였다.

