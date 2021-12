‘브랜드’ 따라 아파트 분양 선호 심화… 상위 50곳 중 27곳 ‘10대 건설사’

[아시아경제 류태민 기자] 올해 아파트 분양 시장에서 수요자들의 대형 브랜드 선호현상이 심화된 것으로 나타났다.

1일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면, 올해 청약자 수가 많았던 상위 50곳 아파트 분양지에는 총 194만3375개의 청약통장이 접수됐다. 이 중 '2021 시공능력평가' 기준 '10대 건설사'가 시공한 단지는 27곳이었고 총 102만5986명의 청약자가 몰린 것으로 집계됐다. 이는 상위 50곳 중 약 52.8% 수준으로 절반이 넘은 수치다.

청약홈에 따르면, 올해 분양된 '10대건설사 시공 단지' 중 청약자 수 상위 1~10위인 곳은 ▲세종자이 더 시티 ▲e편한세상 강일 어반브릿지 ▲아산 탕정 삼성트라팰리스(잔여 가구 재분양) ▲위례자이 더 시티 ▲익산자이 그랜드파크 ▲더샵 진주피에르테 ▲래미안 원베일리 ▲강릉 롯데캐슬 시그니처 ▲힐스테이트 광교중앙역 퍼스트 ▲힐스테이트 모종 네오루체 순이었다.

이어 11~20위 단지는 ▲북수원자이 렉스비아 ▲운정신도시 푸르지오 파르세나 ▲더샵 디오션시티 2차 ▲더샵 센트로 ▲창원 롯데캐슬 센텀골드 ▲군산호수공원 아이파크 ▲송도자이 더 스타 ▲송도자이 크리스탈오션 ▲김해 푸르지오 하이엔드 2차 ▲힐스테이트자이 계양 순이었다.

업계 관계자는 "올해 아파트 분양 시장에서도 빅브랜드 선호 경향이 이어졌다"며 "수요자들이 브랜드 아파트만의 특화설계나 조경, 또 해당 브랜드가 주는 높은 신뢰도와 고급스러운 이미지 등을 기대한 것으로 보인다"고 설명했다.

이 가운데 최근에도 대우건설의 '오룡 푸르지오 파르세나' 등 빅브랜드 단지들의 분양이 이어지고 있다.

대우건설은 전남 무안군 남악신도시 오룡지구에 공급하는 '오룡 푸르지오 파르세나'의 1순위 청악 접수를 1월 11일 받는다. 단지는 2개 블록에 공급되며 지하 1층~지상 20층, 12개 동 총 732가구 규모다. 전체 가구가 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

이 외에도 롯데건설은 대구 달서구에 '달서 롯데캐슬 센트럴스카이' 1순위 청약 접수를 내년 1월 5일과 6일 각각 해당지역과 기타지역 청약을 진행한다. 단지는 지하 5층~지상 48층, 3개 동, 전용 84㎡ 단일 총 481가구다.

포스코건설도 같은 날 인천 송도국제도시에 공급하는 '더샵 송도아크베이' 1순위 청약을 받는다. 단지는 지하 4층~지상 49층, 4개 동, 아파트 775가구와 오피스텔 255실 총 1030가구 규모이며 이 중 아파트 608가구가 일반분양된다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr