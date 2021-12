2022 '호랑이 기운' 품고 달리는 열차

새벽 서울 양화대교에서 바라본 당산철교에 열차가 새해를 알리는 붉은 태양을 품은 채 힘차게 달리고 있다. 2022년 임인년(壬寅年)에는 코로나19라는 어두운 터널에서 벗어나 온전한 일상으로 돌아가길 희망한다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr