한 달새 10%뛴 항공株, 오미크론에도 반등 신호

[아시아경제 이민지 기자] 오미크론 변이 바이러스 확산에 세계 각국이 다시 빗장을 걸어 잠그고 있지만 항공주에 대한 투심은 더 살아나는 모습이다.

1일 한국거래소에 따르면 지난해 12월 30일 기준 대한항공 주가는 한 달 새 10.75% 상승한 2만9350원을 가리켰다. 최근 공정거래위원회의 아시아나항공 과의 조건부 결합을 승인 결과를 두고 변동성을 보이기도 했지만, 지난달 오미크론 변이 바이러스 확산에 2만6000원 부근까지 추락했던 주가를 고려하면 한 달 만에 급반등한 것이다. 아시아나항공 도 같은 기간 10% 상승하며 오름세를 이어갔다.

코로나19로 실적에 큰 타격을 받았던 저비용항공사(LCC)들의 주가도 상승세다. 한 달간 제주항공 11.4%, 티웨이항공 13%, 에어부산 9%, 진에어 3.4% 등도 오름세를 이어갔다. 강화된 방역 지침과 줄지 않는 코로나19 확진자 수에도 항공주 투심은 오히려 확대되는 모습이다.

미국 조 바이든 대통령이 오미크론을 이유로 경제 봉쇄 조치에 나서지 않겠다고 밝힌 데 이어 오미크론의 중증도가 예상보다 낮게 나타나면서 내년 항공업 반등에 대한 기대감이 확대된 것으로 풀이된다. 미국 증시서 주요 항공주들의 주가 추이를 보면 델타항공은 한 달 새 8% 올랐고, 유나이티드 에어라인 홀딩스도 5% 상승했다. 화이자의 코로나19 알약 치료제가 미국 당국에 이어 식품의약품안전처에서도 승인을 받자 국내 항공주 주가엔 탄력이 더해졌다.

증권가에선 당분간은 경제 재개 기대감이 지속되면서 항공주에 대한 투심이 개선될 수 있다고 내다봤다. 장기적으론 재무구조와 실적 안정성이 높은 FCC에 관심을 확대하는 것이 적합하다고 조언했다. 대한항공 의 경우 여객 수요 회복에 관계없이 항공 화물운임 상승으로 시장 예상 수준을 넘어서는 실적을 내놓고 있고, 아시아나항공 과의 결합 불확실성이 완화돼 관심을 확대해볼 만하다. 강성진 KB증권 연구원은 " 대한항공 은 화물사업서 초호황을 누리고 있고, 국제 여객기 운항이 본격 재가동될 경우 폭발적인 수혜를 입을 수 있으며, 인수에 따른 연결 영업이익 증가 효과가 기대된다"며 "공정위 인수와 관련해 공항 슬롯, 운수권 일부 반납은 주가에 선반영됐기 때문에 불확실성이 축소됐다고 보고 호재에 주목해야할 것"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr