[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 31일 현행 사회적 거리두기가 2주 연장된 것과 관련, 정부에 “추가경정예산(추경)을 포함한 보다 적극적인 대책을 세워줄 것을 요청한다”고 촉구했다.

윤 원내대표는 이날 오전 여의도 민주당사에서 열린 선거대책위원회 본부장단 회의에서 “당장 내년 1분기에 자영업자 55만 명을 대상으로 손실보상금 500만원이 선(先)지급될 예정”이라며 이같이 말했다.

그는 “그러나 여전히 부족하다. 어려움을 겪으시는 소상공인 여러분과 방역대응 강화를 위해서 보다 폭넓은 재정의 역할이 기대된다”고 덧붙였다.

