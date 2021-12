새해 '쇼핑찬스' 이커머스서 쏟아진다

티몬, '2022대범한쇼핑'…최대 40% 할인쿠폰 제공

위메프, '11특가&위메프데이'…새해 첫날부터 대규모 특가 행사

[아시아경제 김철현 기자] 새해를 맞아 이커머스 업체들이 다양한 할인 혜택을 제공하는 기획전을 선보이고 있다. 비대면(언택트) 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 새해부터 보다 합리적으로 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 될 전망이다.

티몬은 새해 프로모션 '2022 대범한쇼핑'을 1일부터 9일까지 진행한다. 이번 프로모션에서는 1일 1회씩 포춘쿠키를 선물하는데 적게는 8%에서 최대 40%의 할인쿠폰이 제공된다. 4만원 상품 구매시 최대 1만6000원의 할인을 받을 수 있다. 슈퍼세이브 고객 대상이며 일반 고객에게도 최대 30%의 쿠폰이 제공된다. 2022년을 기념해 선착순 2022명에게 22% 할인쿠폰을 지급하는 이벤트도 동시에 진행된다.

새해를 대비하는 대표적인 인기상품 수요 증가도 예상된다. 티몬에서 12월 한 달 간 영어공부, 다이어트, 운동 관련 상품의 매출을 분석한 결과 전년 같은 기간과 비교해 어학 관련 상품은 9배, 러닝화와 운동화 등의 상품은 5배 가량 매출이 증가한 것으로 나타났다.

위메프도 1일부터 6일까지 '11특가&위메프데이'를 열고 대대적인 할인 행사를 진행한다. 1일 '11특가'에서는 상품 가격 끝자리를 '1원', '11원' 등에 맞춘 특가상품을 선보인다. 하루 6번 타임세일에서는 시간별 5개씩 총 30개의 파격 할인 상품이 공개된다. 타임세일 상품은 검색 최저가 대비 최대 30% 저렴하게 판매한다.

2일부터 6일에는 '위메프데이'를 진행한다. 5일간 패션·뷰티, 디지털·가전, 리빙·가구, 푸드, 유아동 등을 총 망라한 혜택을 선보인다. 행사 기간 모든 고객에게 구매 금액별 쿠폰과 결제 수단별 쿠폰 등 특별 쿠폰팩을 지급한다. 무료 멤버십 VIP클럽회원은 추가할인과 최대5% 적립 혜택도 받을 수 있다.

