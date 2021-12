새해, '반값 할인' 나서는 대형마트…품목 보니

[아시아경제 김유리 기자] 2022년 새해 첫날 대형마트가 '반값 할인' 등 대대적인 할인 행사에 나선다. 특가 상품과 이벤트로 연초 장보기에 나선 고객을 선점한다는 전략이다.

1일 유통업계에 따르면 이마트는 내식문화 확산 덕에 전성기를 맞은 '한우'와 '삼겹살·목심', '계란' 등을 저렴하게 내놨다. 1일부터 5일까지 행사카드 결제 시 '횡성, 천년 한우 등 브랜드 한우'를 40% 할인 판매한다. 1~2일에는 국민카드 결제 고객에게 추가 10% 할인 혜택을 제공한다. DAY1 행사를 위해 준비한 한우 물량은 80t으로, 일반적으로 이마트 전점에서 한우가 일주일에 20t 가량 판매되는 점을 감안할 때 약 한 달 치 물량이다.

1~2일 '국내산 삼겹살·목심' 역시 신세계포인트 적립시 각각 40% 할인해 판매한다. '알찬란(30구·대란)'도 기존 가격보다 20% 이상 저렴하게 선보인다. 이마트는 "4개월 전부터 물량 계획을 세워 총 30만판의 행사 물량을 마련했다"며 "대량 매입, 자체 마진 축소를 통해 도매가 수준의 계란을 선보이게 됐다"고 말했다.

이마트는 DAY1 기간 동안 CJ 냉동 군만두, 된장, 삼진어묵, 국산두부, 냉동 돈까스, 상온커피, 시리얼 등 고객이 자주 구매하는 식품류를 전 품목 1+1에 준비했다. 세탁세제, 바디로션, 주방세제, 핸드워시, 키친타올, 2080·페리오 치약, 성인 칫솔, 기저귀 등 필수 생활용품 전 품목을 2개 구매 시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

홈플러스는 새해 첫 쇼핑 축제 '반값, 하나 더 데이' 행사를 경쟁사 대비 하루 빠른 전날 시작해 이날까지 진행한다. 먹거리 대표 상품과 1+1 행사 상품 등 400여종을 선보인다.

집밥 트렌드 영향으로 먹거리 소비가 증가함에 따라 한우 등심·삼겹살 등 주요 신선식품을 '마이홈플러스 멤버 특가'로 구성해 50% 할인가에 판다. '농협안심한우 등심(1인당 2kg 한정)'과 점포당 200㎏ 한정으로 물량을 마련한 브랜드 삼겹살·목심(국내산)을 50% 할인 판매한다. 행사카드로 한우 등심 5만원 이상 구매 고객, 브랜드 삼겹살·목심 3만원 이상 구매 고객에게 각 1만원, 5000원 상품권을 추가로 증정한다. '배에서 바로 얼린 오징어', '동진찹쌀·유기농현미', '영암 황토 고구마', '고당도 파프리카 트리벨리' 등도 50% 할인된 '멤버 특가'로 선보인다.

'득템 찬스 1+1' 행사도 진행한다. '고산지 바나나', '서울우유 트리플 피자치즈', 'P&G 다우니 섬유유연제 향균파워플러스', '유한킴벌리 크리넥스 도톰한 순수소프트', CJ·풀무원 국산 두부 10여종, 씨리얼·냉장 떡볶이 20여종, 케첩·마요네즈 30여종, 짜장·카레 20여종, 바디로션·핸드워시 50여종, 치약·칫솔 70여종, 염모제·트리트먼트 70여종이 대상 품목이다.

새해맞이 떡국 요리를 위한 '농협안심한우 국거리(목심·사태)'는 '멤버 특가'로 40% 할인해 판매한다. 'CJ 비비고 한우사골 곰탕'은 2개 이상 구매 시 50% 할인가에, '홈플러스시그니처 찰떡국떡(1.4㎏)·우리쌀떡국떡(500g)'은 기획가에 판매한다.

롯데슈퍼는 이날 당도가 높은 프리미엄 과일을 최대 반값 할인하는 '리얼허니 데이' 행사를 직영점 전점에서 연다. 롯데슈퍼의 '리얼허니'는 일반 과일 대비 당도가 20% 더 높은 프리미엄 과일 브랜드다. 과일 전문 MD가 유명산지에서 엄선한 과일 중 총 3회 이상 당도 테스트를 통과한 과일에만 '리얼허니' 브랜드를 부여한다. '리얼허니' 브랜드는 2019년 첫선을 보인 후 현재 14개 품목을 운영하고 있다.

롯데슈퍼는 '리얼허니' 브랜드를 널리 알리면서 고객이 고당도 프리미엄 과일을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 '리얼허니 데이'를 기획, 매월 첫 번째 토요일에 정례화한다. 대표 상품은 '리얼허니 스낵티니 토마토'로 행사 카드 결제 시 50% 할인된 가격에 구매 가능하다. '리얼허니 스낵티니 토마토'는 외관이 길쭉하고 과육의 밀도가 높아 아삭한 식감이 특징이다. 일반 방울토마토보다 20% 높은 고당도 신품종 토마토다.

롯데슈퍼 관계자는 "가격보다 품질을 중요시하는 고객 수요에 맞춰 리얼허니 브랜드의 상품 종류를 올해 30개 품목으로 확대할 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr