별점 없애는 네이버, 120개 업종에 '키워드 리뷰' 적용

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 120개 업종에 키워드 리뷰 적용을 완료했다고 31일 밝혔다. 앞서 네이버는 기존의 별점 평가 방식을 폐지하기로 했다.

'키워드 리뷰'는 이용자가 방문한 가게의 특성을 담은 키워드를 선택할 수 있다. 기존의 사진·텍스트 리뷰와 함께 해당 장소를 방문한 이용자가 자신의 경험이 담긴 키워드를 고르는 방식이다.

지난 7월 키워드 리뷰를 출시한 네이버는 식당, 카페 등을 시작으로 30일 보드게임 카페, 스크린 골프장, 공방 등 총 57개 업종에 키워드 리뷰를 신규 도입했다. '좌석 간격이 넓어요', '최신 장비를 사용해요' 등 업종별 특징을 담은 키워드를 선택지로 제공한다.

리뷰 키워드를 도출하는 과정에서는 네이버 '클로바 스튜디오'가 활용됐다. 클로바 스튜디오는 네이버의 초대규모 인공지능(AI) 하이퍼클로바 기술력을 바탕으로 코딩 없이도 AI를 응용할 수 있는 도구다. 업종별로 키워드 리뷰를 도입하는 시간이 87% 단축됐다고 회사 측은 설명했다.

이융성 네이버 플레이스 리뷰 책임리더는 "키워드 리뷰 출시 후 다양한 업종의 중소상공인(SME)들로부터도 키워드 리뷰가 도입되길 희망하는 목소리를 확인했고, 네이버의 기술력을 활용해 빠르게 적용할 수 있었다"며 "키워드 리뷰는 오프라인 SME와 사용자의 목소리를 반영해 발전하고 있고 모두에게 긍정적인 리뷰경험을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

