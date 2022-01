식·음료업계, 계절 구분 깬 ‘철없는 먹거리’가 뜬다

[아시아경제 문혜원 기자] 최근 ‘얼죽아(얼어죽어도 아이스아메리카노)’ 등의 신조어가 큰 인기를 끄는 가운데 식품업계에서 이른바 ‘철없는 간식’이 주목받고 있다. 코로나19 이후 재택근무를 비롯해 실내 생활이 길어지면서 상대적으로 날씨에 대한 영향을 덜 받게 되는 환경 속 계절 구분이 없는 이색 제품들이 더 큰 인기를 얻고 있는 것이다.

1일 업계에 따르면 세계적인 청과 브랜드 돌코리아는 여름철 대표 과일로 여겨지는 파인애플과 망고를 과즙 주스에 담아 과육과 주스를 한 번에 즐길 수 있는 2in1 디저트 ‘파인애플컵’과 ‘망고컵’을 선보이고 있다.

파인애플컵과 망고컵은 상큼하고 아삭한 파인애플 과육과 부드럽고 진한 향이 일품인 망고 과육을 한 입 크기로 커팅해 과일 주스에 담아낸 제품으로 과일과 주스를 한 번에 즐길 수 있다. 언제 어디서나 열대과일을 즐길 수 특장점과 해외 여행이 자유롭지 못한 상황 속에서 동남아 여행의 추억을 회상하고자 하는 소비자들로부터 좋은 반응을 얻은 것으로 분석된다.

여름철 대표 음식 중 하나로 꼽히는 비빔면은 겨울 버전으로 출시돼 인기를 끌고 있다. 농심은 최근 배홍동비빔면 윈터에디션을 출시했다. 배홍동비빔면 윈터에디션은 기존 제품의 참깨 토핑을 눈꽃 치즈 토핑으로 바꿔 색다른 맛과 모양을 연출했다. 디자인도 겨울 시즌에 맞게 새 옷을 입었다. 눈꽃문양을 디자인 요소로 추가하고 ‘2배 더 즐거운 배홍동비빔면 겨울 동(冬) 에디션’이라는 문구를 넣었다.

팔도는 겨울을 맞아 '팔도비빔면 윈터에디션'을 출시했다. 올해 선보이는 제품은 삼진어묵과 협업해 특별한 어묵 국물 맛을 함께 즐길 수 있도록 기획했다. 기존 팔도비빔면에 '삼진어묵 국물 스프'를 별첨한 것이 특징이다. 스프는 실제 삼진어묵의 어묵을 분말화한 것으로, 원재료를 진하게 우려낸 깊은 국물을 맛 볼 수 있다.

여름에도 아이스를 포기할 수 없는 ‘얼죽아’들을 겨냥한 아이스크림 신제품도 눈길을 끈다. CU는 프리미엄 아이스크림 시장의 성장에 발맞춰 차별화 상품으로 ‘구름’ 시리즈를 선보였다.

롯데푸드는 MZ세대의 아이디어로 기획된 돼지바 신제품 2종 ‘돼지바 돝-짝대기’와 ‘돼지바 그릭복숭아’를 선보였다. 이번 제품은 젊은 세대의 아이디어를 실제 제품으로 구현한 것으로, 일종의 ‘팬슈머(팬+컨슈머)’ 제품 사례다.

한 식품업계 전문가는 “과거에는 시즌 맞춤형 제품 출시에 주력했다면, 최근에는 시즌보다는 소비자들의 다양한 입맛과 취향에 초점을 맞춘 제품을 선보이고 있다”고 말했다.

